Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ: «Пауза — не от того, что скучно, а от того, что люди боятся дышать»

Вы проводите тренинги и мастер-классы в регионах для абитуриентов Актерского факультета. Чему они посвящены?

В первую очередь, это воспитание отношения к партнеру на сцене. Это и игра, и азарт, понимание природы профессии и основных качеств актера. Знаете, в чем гениальность системы Станиславского? Если говорить доступным языком, это воспитание среднего артиста — среднего не в смысле «серого», а крепкого профессионального актера. Чем выше средний уровень кино, тем чаще появляются шедевры. Чем выше среднее воспитание театрального артиста, тем вероятнее появление гениев. Кто-то играет Гамлета, а кто-то сыграет могильщика так, что зритель запомнит это навсегда.

Выездное прослушивание — это возможность для ребят из регионов пройти I отборочный тур в Школу-студию МХАТ, не уезжая из «дома». Чем вас должен удивить абитуриент, чтобы вы его пригласили к себе?

Мы ждем, что он расскажет словами классиков — про себя. Запомнилась удивительная рыжая девочка из Кургана, которая читала с такой эмоцией и такими реакциями, которых мы не ожидали. Хорошо бы, чтобы ребята читали «неправильно», чтобы это был не урок литературы, при всем моем уважении к педагогам по литературе. Словами Пушкина, Толстого, классических или современных авторов они должны рассказать про себя и объяснить, почему взяли это произведение. Вызывают интерес и выигрывают те ребята, которые каким-то образом убеждают нас, что они это понимают.

При всем богатстве впечатлений — зачем современный зритель идет в театр?

Люди идут в театр за историями. Я рассказываю один эпизод из Казахстана. Мы были в Национальном русском театре драмы им. М. Лермонтова, играли «Дуэль» Чехова.

У моего героя такой текст:

«В семейной жизни главное — терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход всё свое терпение...»

В зале сидит пара, и жена мужу говорит: «Ты понял, теперь ты понял?!» За этим люди и приходят, а мы для того и существуем, чтобы такая реакция была.

Во все времена театр был институцией, которая откликается вживую — дает ответы или, наоборот, ставит вопросы. Ты приходишь и видишь живого человека, и нет ничего чудеснее, чем «от живого к живому». Самое ценное — когда происходит эта химия, и пауза в зале — не от того, что скучно, а от того, что люди боятся дышать.