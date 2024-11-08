Пелевин, ГИТИС, этномузыка: в ЦТМ пройдут показы театральной лаборатории

Проект «Линии театра» про исследование новых форматов и эксперименты со зрительским опытом. Над тремя спектаклями, которые лаборатория покажет в это воскресенье, работали независимые актеры и режиссеры (студенты последнего курса ГИТИСа) вместе с нижегородскими авторами. Среди участников архитектор Миша Маслов, шеф-повар Ribs Илья Травкин (что-то такое приготовит для натуралистичной шведской пьесы!) и этнобэнд «Ветер Фанга». В основе эскизных постановок тексты Виктора Пелевина, Августа Стриндберга и Славомира Мрожека.
За свежий взгляд на драматургию отвечают пятикурсники ГИТИСа — режиссеры Александр Цереня, Андрей Хисамиев и Егор Ковалев.
Евгений Пыхтин, художественный руководитель ЦТМ: «Мы объединяем трех режиссеров и нетеатральных специалистов из авторских сфер для того, чтобы создать новый взгляд на формат театра. За счет этого соприкосновения каждая среда обогащается и получает новый опыт для каждого из соавторов. Это важно для развития локальных специалистов и локальной культуры»
Первый показ в 12 00, смотрим спектакль по раннему рассказу Виктора Пелевина «Хрустальный мир». Актеры Олег Шапков, Александр Калугин и Федор Боровков с группой «Ветер Фанга» перенесут нас в предреволюционный Петербург. История о поисках своей миссии и о том, как ее не провалить.
В 15:00 покажут эскиз по пьесе Славомира Мрожека «Эмигранты». В центре сюжета – встреча двух незнакомцев из разных миров, оказавшись в заточении они будут разбираться, может ли человек вообще быть свободным. Архитектор-сценограф: Миша Маслов ([MISH] studio). Играют Лев Харламов, Игорь Михельсон, Варвара Балезина.
В 19:00 идем на постановку по пьесе Августа Стриндберга «Фрёкен Юлия». Герои Анны Сильчук, Анастасии Моисеенко и Дмитрий Поженский окажутся в центре любовного треугольника. Пьеса современникам автора казалась «слишком натуралистичной», из-за демонстрируемых физиологических подробностей взаимоотношений мужчины и женщины. В работе над спектаклем принял участие шеф-повар Илья Травкин, а значит нас ждет что-то гастро-перформативное (рассчитываем!).
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