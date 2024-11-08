Пелевин, ГИТИС, этномузыка: в ЦТМ пройдут показы театральной лаборатории

Первый показ в 12 00, смотрим спектакль по раннему рассказу Виктора Пелевина «Хрустальный мир». Актеры Олег Шапков, Александр Калугин и Федор Боровков с группой «Ветер Фанга» перенесут нас в предреволюционный Петербург. История о поисках своей миссии и о том, как ее не провалить.

В 15:00 покажут эскиз по пьесе Славомира Мрожека «Эмигранты». В центре сюжета – встреча двух незнакомцев из разных миров, оказавшись в заточении они будут разбираться, может ли человек вообще быть свободным. Архитектор-сценограф: Миша Маслов ([MISH] studio). Играют Лев Харламов, Игорь Михельсон, Варвара Балезина.

В 19:00 идем на постановку по пьесе Августа Стриндберга «Фрёкен Юлия». Герои Анны Сильчук, Анастасии Моисеенко и Дмитрий Поженский окажутся в центре любовного треугольника. Пьеса современникам автора казалась «слишком натуралистичной», из-за демонстрируемых физиологических подробностей взаимоотношений мужчины и женщины. В работе над спектаклем принял участие шеф-повар Илья Травкин, а значит нас ждет что-то гастро-перформативное (рассчитываем!).