«Новатор, укротитель стихий, поэт ветра и парусов»: премьера экшен-оперы о Ростиславе Алексееве в Нижнем

В эти выходные на сцене «Рекорда» смотрим «Подводные крылья» – историю великого нижегородского конструктора, создавшего настоящий летучий корабль (прародитель сегодняшних «Метеоров»). Партии в «спектакле о супергерое-кораблестроителе» исполняют лучшие голоса города (из проектов MusicAeterna и Opera XXI, например), за «летящие» костюмы отвечает нижегородский дизайнер Нелли Крук.
Жанр постановки для России уникальный – классическую оперу соединили с ультра-экшеном голливудских байопиков. Как считают создатели, это наиболее подходящая форма, чтобы рассказать о конструкторском гении Алеексеева: и да, мы помним, что его экраноплан «Лунь» (первый из крылатых кораблей) получил прозвище «убийца авианосцев».
Ася Желвакова, режиссер: «Я была на 4 курсе НГТУ им. Алексеева, когда в Нижнем Новгороде затеяли съемки художественного фильма про него. Мне даже удалось сыграть небольшую роль. С того дня я загорелась мечтой – стать режиссером и рассказать об этом романтичном изобретателе всему миру. Помню, как все однокурсники пропадали в библиотеках, штурмуя академические науки, а я витала в фантазиях и придумывала спектакль о супергерое-кораблестроителе. Прошло 8 лет. И вот перед вами музыкальная театральная постановка о Ростиславе Алексееве».
Нелли Крук, дизайнер, художник по костюмам: «В образах исполнителей и музыкантов прослеживаются отголоски русского авангарда. Геометрические формы и трансформирующиеся элементы в одежде подчеркнут инновационный характер главного героя и его стремление к прогрессу. Такие образы, напоминающие конструкцию и полет, отразят его стремление к техническим открытиям и изобретениям»
А в музыкальную ткань композитор проекта Екатерина Хмелевская вплела «звуковые подлинники» — звуки, которые составляли интершум изысканий Ростислава Алексеева: газодинамический стенд, тумблеры, двигатель на модели, указания из рубки, работа цеха «Эллинг», писк сигнализации, циркулярка и шлифмашинка, звуки заклепок и железных гирек, падающих на весы. А в кульминационной сцене финала солирует аэродинамическая труба. Несколько «листов железа, которые фигурируют на сцене, прибыли непосредственно с верфи»! Суда Алексеева, после большого перерыва, вновь можно встретить в акватории Нижнего – «Метеоры» и «Валдаи» курсируют по Волге и Оке ежедневно.
Юрий Гончаров, баритон, исполнитель одной из главных ролей: «Это не Фауст и не Икар, это настоящий русский титан, одаренный множеством талантов, удивительным интеллектом, тонкой самоиронией, потрясающей силой воли и огромной, неутомимой силой любви».
Вход свободный, по регистрации.
Показы в центре культуры «Рекорд» пройдут:
19 октября в 19:00;
20 октября в 13:00 и 19:00;
21 октября в 19:00;
22 октября в 19:00.
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Фото: cоц. сети постановки
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