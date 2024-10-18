«Новатор, укротитель стихий, поэт ветра и парусов»: премьера экшен-оперы о Ростиславе Алексееве в Нижнем

Ася Желвакова, режиссер: «Я была на 4 курсе НГТУ им. Алексеева, когда в Нижнем Новгороде затеяли съемки художественного фильма про него. Мне даже удалось сыграть небольшую роль. С того дня я загорелась мечтой – стать режиссером и рассказать об этом романтичном изобретателе всему миру. Помню, как все однокурсники пропадали в библиотеках, штурмуя академические науки, а я витала в фантазиях и придумывала спектакль о супергерое-кораблестроителе. Прошло 8 лет. И вот перед вами музыкальная театральная постановка о Ростиславе Алексееве».