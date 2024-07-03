«Дима, покажи ей “Любовь д’Артаньяна” в Оперном»

Вирусный маркетинг добрался и до театра: теперь коллективный Дима не только оплачивает заказы в онлайн-магазинах и турпоездки своей прекрасной дамы, но и должен обеспечить ее присутствие на спектакле Нижегородского театра оперы и балета. Баннер с настойчивым призывом появился на здании управления нижегородского метро. Узнали, откуда взялся «димотренд» и почему действительно стоит сходить на «Любовь д’Артаньяна», даже если вы не Дима.
О рекламе:
«Димотренд», судя по всему, запустил «Wildberries». Почти сразу идею подхватили и другие бренды (чуть ли не все крупнейшие!) А еще таможенники и МВД. Ну, и наш Оперный быстро отреагировал.
Айрат Тухватуллин, директор Нижегородском театре оперы и балета: «Позавчера мой телефон буквально взорвался от сообщений с вопросами типа - “Ну и как там дела у Димы?”
Долго не мог понять, что произошло? Вообще, кто такой Дима? И, действительно, как там у него дела? Чуть позже выяснилось, что благодаря креативной команде отдела маркетинга наш Театр принял участие в ставшем очень популярном “димотренде” По-моему, получилось очень интересно, креативно, с душой и по-летнему легко! В общем, Дима на премьере будет!».
О постановке:
«Любовь д’Артаньяна» — новая версия «Трех мушкетеров». Премьера — 6 июля. Режиссер Большого театра Игорь Ушаков существенно переработал историю Дюма, погрузив героев в новые обстоятельства: получился театр в театре, а четвертая стена стала еще монолитнее.
В постановке звучит музыка Мечислав Вайнберг, мы его знаем по саундтрекам к фильмам «Двенадцать месяцев», «Винни-Пух» и «Каникулы Бонифация».
Алексей Трифонов, художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета: «Опера М. Вайнберга «Любовь д’Артаньяна» ставилась в Москве в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в начале 1970-х годов, но потом по независящим от автора и от художественных ценностей этой оперы причинам была снята. Мы видим одной из задач нашего театра возрождение незаслуженно забытых музыкальных шедевров, в том числе музыкальных шедевров советской эпохи. Нам представляется, что музыка Вайнберга является как раз одной из самых интересных страниц советской музыкальной культуры».
За новаторскую драматургию отвечает Елена Гальперина, за коллажные декорации — Валерий Кошляков. Его эскизы к пьесе можно увидеть в Арсенале на выставке «В предчувствии оперы» до 21 июля.
Фото: пресс-служба театра
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