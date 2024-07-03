«Дима, покажи ей “Любовь д’Артаньяна” в Оперном»

О рекламе:



«Димотренд», судя по всему, запустил «Wildberries». Почти сразу идею подхватили и другие бренды (чуть ли не все крупнейшие!) А еще таможенники и МВД. Ну, и наш Оперный быстро отреагировал.



Айрат Тухватуллин, директор Нижегородском театре оперы и балета: «Позавчера мой телефон буквально взорвался от сообщений с вопросами типа - “Ну и как там дела у Димы?”

Долго не мог понять, что произошло? Вообще, кто такой Дима? И, действительно, как там у него дела? Чуть позже выяснилось, что благодаря креативной команде отдела маркетинга наш Театр принял участие в ставшем очень популярном “димотренде” По-моему, получилось очень интересно, креативно, с душой и по-летнему легко! В общем, Дима на премьере будет!».