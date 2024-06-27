В эти дни в ЦТМ показывают инклюзивный спектакль-комикс

Над ним последние девять месяцев работали актеры, художник, дети и подростки «с РАС и без». «РАЗНЫЕ» – постановка в формате комикса-коммуникации от фонда «Время РАСсвета». В какой-то момент спектакль стал превращаться и превратился в графический роман. О книге и о том, как оживали ее герои, поговорили с режиссером и одним из инициаторов проекта Львом Харламовым.
Все комиксы дети рисовали самостоятельно. Только первая глава «Комикс про то, как мы рисовали комиксы» была создана в соавторстве с художником и куратором постановки Ольгой Дружковой.
Режиссер спектакля «РАЗНЫЕ» Лев Харламов: «Комикс-коммуникация – это открытие, которое мы сделали в этом году. Мы изначально хотели сделать спектакль по личным историям участников труппы. Я понимал, что это будет трудно, очень трудно, но это оказалось почти невозможно. Истории, чувства, эмоции, тревоги, радости прятались и не хотели выходить наружу в форме слов. А вот в форме комиксов – это случилось. И случилось так интересно, что не выпустить книгу было невозможно. Читать/смотреть ее, может быть, кому-то будет непросто, но, уверен, тот, кто захочет понять других, увидеть самовыражение без догм и клише, тот, кто приложит усилия, будет вознагражден».
Инструкция по чтению комикса
Читать можно тремя разными способами:
- Переворачивая страницу за страницей, от первой до шестьдесят четвертой.
- Выбирая в оглавлении то, что заинтересовало в первую очередь, например, название или имя автора.
- Начать с первого «Комикса про то, как мы рисовали комиксы» и переходить на указанные в нем странички других комиксов.
Спектакли проходят с 27 по 30 июня в ЦТМ. Каждый зритель сможет забрать экземпляр комикса бесплатно. Увы, билетов уже не достать, как рассказали нам организаторы, 210 мест ушли меньше чем за сутки.
Благотворительный фонд «Время РАСсвета» с 2018 года помогает в социализации и реабилитации детей с аутизмом. В его команде – логопеды, дефектологи, игротерапевты и другие специалисты. Они оказывают помощь бесплатно детям от 2 до 17 лет
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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