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Театр

Terminal A запускает театральную лабораторию

Прямо сейчас ищут актеров и танцовщиков для первой постановки, и не только среди профессионалов, а участие — бесплатное. Прошедшие отбор будут осваивать телесно-ориентированные практики, заниматься хореографией и проходить психофизические тренинги. 

Занятия начнутся 23 июня на недавно открывшейся в Terminal A театральной площадке «Бюро». 
По завершении проекта сформированная труппа сыграет спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф» по пьесе Эдварда Олби. Организаторы рассказывают, что это будет симбиоз читки, физического театра, хореографии и музыкального перформанса. 

Руководит лабораторией режиссер, хореограф и педагог Алиса Капканщикова. Недавно она играла в спектакле «Аут оф миф или Я/Другой» в ЦТМ.

Заявки принимают до 18 июня. Ждут не только профессиональных актеров и выпускников танцевальных училищ, но и все желающих без театрального опыта.

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