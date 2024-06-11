Terminal A запускает театральную лабораторию

Занятия начнутся 23 июня на недавно открывшейся в Terminal A театральной площадке «Бюро».

По завершении проекта сформированная труппа сыграет спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф» по пьесе Эдварда Олби. Организаторы рассказывают, что это будет симбиоз читки, физического театра, хореографии и музыкального перформанса.



Руководит лабораторией режиссер, хореограф и педагог Алиса Капканщикова. Недавно она играла в спектакле «Аут оф миф или Я/Другой» в ЦТМ.



Заявки принимают до 18 июня. Ждут не только профессиональных актеров и выпускников танцевальных училищ, но и все желающих без театрального опыта.