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Театр

В Нижегородском театре оперы и балета мировая премьера «Пиковой дамы»

«Пиковая дама. Балет» – новое прочтение Пушкина. Музыку специально для театра написал лауреат «Золотой маски». Партию графини исполнит прима Большого.

Авторы, не отступая от классического текста, решили показать историю с позиции Германна. Хореограф-постановщик Максим Петров вводит в балет партию графини – в первом составе народная артистка России, прима Большого театра Мария Александрова. 

Юрий Красавин (саундтреки к фильмам «Тихий Дон», «Герой нашего времени» и множество театральных работ) написал музыку для балета, но параллелей с Чайковским не будет, разве что с общей манерой композиторов XIX век, которые сочиняли «для ног».

За визуальную составляющую новой «Пиковой дамы» отвечают художник по костюмам Татьяна Ногинова (22 года в Мариинке) и художник по свету Константин Бинкин (работал с Полуниным, например, в его мировом турне).

 

Когда: 7, 8 и 9 июня

 

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