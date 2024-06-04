В Нижегородском театре оперы и балета мировая премьера «Пиковой дамы»

«Пиковая дама. Балет» – новое прочтение Пушкина. Музыку специально для театра написал лауреат «Золотой маски». Партию графини исполнит прима Большого.
Авторы, не отступая от классического текста, решили показать историю с позиции Германна. Хореограф-постановщик Максим Петров вводит в балет партию графини – в первом составе народная артистка России, прима Большого театра Мария Александрова.
Юрий Красавин (саундтреки к фильмам «Тихий Дон», «Герой нашего времени» и множество театральных работ) написал музыку для балета, но параллелей с Чайковским не будет, разве что с общей манерой композиторов XIX век, которые сочиняли «для ног».
За визуальную составляющую новой «Пиковой дамы» отвечают художник по костюмам Татьяна Ногинова (22 года в Мариинке) и художник по свету Константин Бинкин (работал с Полуниным, например, в его мировом турне).
Когда: 7, 8 и 9 июня
Комментарии (0)