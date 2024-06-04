В Нижегородском театре оперы и балета мировая премьера «Пиковой дамы»

Авторы, не отступая от классического текста, решили показать историю с позиции Германна. Хореограф-постановщик Максим Петров вводит в балет партию графини – в первом составе народная артистка России, прима Большого театра Мария Александрова.

Юрий Красавин (саундтреки к фильмам «Тихий Дон», «Герой нашего времени» и множество театральных работ) написал музыку для балета, но параллелей с Чайковским не будет, разве что с общей манерой композиторов XIX век, которые сочиняли «для ног».

За визуальную составляющую новой «Пиковой дамы» отвечают художник по костюмам Татьяна Ногинова (22 года в Мариинке) и художник по свету Константин Бинкин (работал с Полуниным, например, в его мировом турне).