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Театр

На фестиваль комедии в Нижнем приедут 10 лучших театральных коллективов страны

С 13 по 21 июня в Нижнем пройдет моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ». Участники из разных городов мира. В жюри: нижегородский режиссер, московский продюсер, сербский театровед и казанский куратор. 

В этом году экспертная комиссия отобрала 10 постановок из 112. Заявки на участие отправляли из 67 городов. 

Председатель фестиваля: продюсер, педагог ГИТИСа и арт-директор «АРТМИГРАЦИИ» Дмитрий Мозговой. В жюри – театровед Зоран Джерич (Сербия), куратор Нияз Игламов (г. Казань) и режиссер Лев Харламов (г. Нижний Новгород).

 

Спектакль «Дон Кихот» в ТЮЗ

Всего будет задействовано три площадки: большая и малая сцены театра «Комедiя» и Театр юного зрителя. 

В «Комедiи», например, дадут философский спектакль для взрослых «Алло, мама!» Дамира Салимзянов (города Глазов). Это история про Золушку, которой не хватает мамы.

В ТЮЗе – «Дон Кихота», инсценировку Максима Меламедова по сценарию Евгения Шварца и роману Мигеля Де Сервантеса.

 

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