На фестиваль комедии в Нижнем приедут 10 лучших театральных коллективов страны

С 13 по 21 июня в Нижнем пройдет моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ». Участники из разных городов мира. В жюри: нижегородский режиссер, московский продюсер, сербский театровед и казанский куратор.

В этом году экспертная комиссия отобрала 10 постановок из 112. Заявки на участие отправляли из 67 городов.

Председатель фестиваля: продюсер, педагог ГИТИСа и арт-директор «АРТМИГРАЦИИ» Дмитрий Мозговой. В жюри – театровед Зоран Джерич (Сербия), куратор Нияз Игламов (г. Казань) и режиссер Лев Харламов (г. Нижний Новгород).