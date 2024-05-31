На фестиваль комедии в Нижнем приедут 10 лучших театральных коллективов страны

С 13 по 21 июня в Нижнем пройдет моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ». Участники из разных городов мира. В жюри: нижегородский режиссер, московский продюсер, сербский театровед и казанский куратор.
В этом году экспертная комиссия отобрала 10 постановок из 112. Заявки на участие отправляли из 67 городов.
Председатель фестиваля: продюсер, педагог ГИТИСа и арт-директор «АРТМИГРАЦИИ» Дмитрий Мозговой. В жюри – театровед Зоран Джерич (Сербия), куратор Нияз Игламов (г. Казань) и режиссер Лев Харламов (г. Нижний Новгород).
Всего будет задействовано три площадки: большая и малая сцены театра «Комедiя» и Театр юного зрителя.
В «Комедiи», например, дадут философский спектакль для взрослых «Алло, мама!» Дамира Салимзянов (города Глазов). Это история про Золушку, которой не хватает мамы.
В ТЮЗе – «Дон Кихота», инсценировку Максима Меламедова по сценарию Евгения Шварца и роману Мигеля Де Сервантеса.
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