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Премьера дня: «Вадик поет свою музыку» в ЦТМ

17  и 19 мая в 19:00 Центр театрального мастерства представляет новый спектакль «Вадик поет свою музыку» (можно всей семьей). История про поиски себя, своего голоса и места под солнцем. А еще о друзьях, которые всегда находят друг друга. И, конечно, любви.

Главный герой спектакля «Вадик поет свою музыку» решает основать город, в котором будет все только по его правилам. Он пытается отгородиться от взрослого мира и создать собственную реальность. 

Автор пьесы: Полина Коротыч
Актерский состав:

  • Вадик — Денис Волков/Никита Зимин
  • Света — Варвара Балезина 
  • Синица — Мария Попова
  • Кот — Федор Боровков 
  • Мама — Алена Щеблева/Елизавета Цапаева

Подробности.

Спектакль в 2023 году попал в лонг-лист национальной театральной премии для детей «Арлекин».

Фото: архив ЦТМ

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