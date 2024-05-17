Премьера дня: «Вадик поет свою музыку» в ЦТМ

Главный герой спектакля «Вадик поет свою музыку» решает основать город, в котором будет все только по его правилам. Он пытается отгородиться от взрослого мира и создать собственную реальность.

Автор пьесы: Полина Коротыч

Актерский состав:

Вадик — Денис Волков/Никита Зимин

Света — Варвара Балезина

Синица — Мария Попова

Кот — Федор Боровков

Мама — Алена Щеблева/Елизавета Цапаева

Подробности.

Спектакль в 2023 году попал в лонг-лист национальной театральной премии для детей «Арлекин».