Премьера дня: «Вадик поет свою музыку» в ЦТМ

17 и 19 мая в 19:00 Центр театрального мастерства представляет новый спектакль «Вадик поет свою музыку» (можно всей семьей). История про поиски себя, своего голоса и места под солнцем. А еще о друзьях, которые всегда находят друг друга. И, конечно, любви.
Главный герой спектакля «Вадик поет свою музыку» решает основать город, в котором будет все только по его правилам. Он пытается отгородиться от взрослого мира и создать собственную реальность.
Автор пьесы: Полина Коротыч
Актерский состав:
- Вадик — Денис Волков/Никита Зимин
- Света — Варвара Балезина
- Синица — Мария Попова
- Кот — Федор Боровков
- Мама — Алена Щеблева/Елизавета Цапаева
Фото: архив ЦТМ
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