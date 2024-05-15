Это смешно

Как говорил один бургомистр, способный на ежедневный подвиг: «Делайте что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было сухо, светло и медведь!» У нас почти идентичная ситуация. По настоятельной просьбе главреда вывели на променад Мюнхгаузена и бешеную балерину (но не только), потому что город должен знать своих героев, и героев комедийных в первую очередь. В общем, «НН.Собака.ru» составила личный топ наиболее уморительных спектаклей нижегородских театров и актеров, в которых влюблена без памяти.
«Бешеная балерина», ТЧК театр
Актер и режиссер (а еще руководитель нового независимого нижегородского театра!) Константин Кибардин предстает перед зрителями в роли заброшенной всеми балерины Варечки и рассказывает историю ее мучительной и безрезультатной карьеры. Все свое время она посвящает репетициям, потому что не может смириться с жестокой правдой о собственной бесталанности. А все, что у нее осталось, – кобель Айседор Дункан, воспоминания о прошлом и безумная жажда сцены.
18+
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«Тот самый Мюнхгаузен» и «Брачный договор», Театр драмы
С актером Сергеем Блохиным в главных ролях обязательно! Тот самый Мюнхгаузен из романа Распе оказывается совсем не тем в пьесе Горина. А в постановке режиссера Елены Невежиной сумасбродный образ трансформируется еще заметней! Герои пьесы фрондируют с ложью, предательством, жадностью, глупостью, бездарностью, ханжеством, трусостью, тупостью. И рыцарски отстаивают любовь, человеческое достоинство, дружбу, верность, самопожертвование, порядочность.
В «Брачном договоре» застаем нашего героя, погруженного в семейные перипетии. Немолодая и вполне благополучная супружеская пара накануне свадьбы дочери. Главный герой собирается выгодно пристроить свою Аялу, но для этого необходимо предоставить договор-доказательство, что дочь законнорожденная. Но документ никак не находится!
Сергей Блохин: «“Номер 13” – смешной, “Клинический случай” – смешной, но мне ближе юмор “Брачного договора”, хотя я с удовольствием играю и в других спектаклях».
12+/12+
Ближайшие показы:
«Брачный договор», 16 мая в 18:30
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«Циники», ЦТМ
Роман Мариенгофа среди комедий? Конечно! Возможно ли справиться с моментами полного отчаяния без юмора? И мы, и актриса ЦТМ Анна Энская, исполняющая главную роль, убеждены, что это исключено.
Действие разворачивается в 1918 году: люди разговаривают о высоком, а за стеной рушится мир. Попытка спрятаться от внешнего друг в друге – цинизм или новая форма фрустрации? Или, может быть, вынужденный отказ от идеализма?
Анна Энская: «Я играю женщину, которая пыталась жить в новом мире, но не успела в его последний вагон, и ее жизнь начала рушиться на глазах. Она пробует работать, любить... В итоге понимает: сегодняшний момент – единственное, что у нее есть, от чего она может получить удовольствие. Она одинока и потеряна».
18+
Ближайшие показы:
- 21 мая в 20:00
Подробности здесь.
«Сказки без Пушкина», Нетеатр
И смешно, и страшно! Все по одной причине – слишком узнаваемо. Актеры представляют ровно два десятка современных сказок с проблемами из реальной жизни. Спектакль для взрослых, потому что они как никто должны понимать, что главное – вовремя посмеяться, над собой главным образом.
16+
Ближайшие показы:
- 18 мая в 19:00
- 23 мая в 19:00
Подробности здесь.
Фото: Оксана Шверницкая
Продюсер: Камила Габайдулина
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
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