Это смешно

С актером Сергеем Блохиным в главных ролях обязательно! Тот самый Мюнхгаузен из романа Распе оказывается совсем не тем в пьесе Горина. А в постановке режиссера Елены Невежиной сумасбродный образ трансформируется еще заметней! Герои пьесы фрондируют с ложью, предательством, жадностью, глупостью, бездарностью, ханжеством, трусостью, тупостью. И рыцарски отстаивают любовь, человеческое достоинство, дружбу, верность, самопожертвование, порядочность.

В «Брачном договоре» застаем нашего героя, погруженного в семейные перипетии. Немолодая и вполне благополучная супружеская пара накануне свадьбы дочери. Главный герой собирается выгодно пристроить свою Аялу, но для этого необходимо предоставить договор-доказательство, что дочь законнорожденная. Но документ никак не находится!

Сергей Блохин: «“Номер 13” – смешной, “Клинический случай” – смешной, но мне ближе юмор “Брачного договора”, хотя я с удовольствием играю и в других спектаклях».

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Ближайшие показы:

«Брачный договор», 16 мая в 18:30

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