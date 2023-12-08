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Театр

Малая сцена в театре кукол

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В театре открылось новое помещение — малая сцена, которую будут использовать и для постановок. Для детей от года до 5 лет создают особый репертуар. Здесь уже проходят спектакли для юных зрителей, например, «Кто живет в шкафу?».

 

Сейчас камерный зал вмещает всего 26 зрителей. Но скоро здесь установят новые системы сидений и будут принимать уже до 50 человек. На новой площадке планируют также проводить творческие лаборатории и занятия со студентами.

В 2024 году Театру кукол исполнится 95 лет. Главным подарком к его юбилею станет капитальный ремонт фасада и большого зрительного зала в рамках нацпроекта «Культура».

В этом году в театре уже отремонтировали кровлю и заменили окна центрального витража на средства областного бюджета.

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Фото: unsplash

 

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