Малая сцена в театре кукол

Сейчас камерный зал вмещает всего 26 зрителей. Но скоро здесь установят новые системы сидений и будут принимать уже до 50 человек. На новой площадке планируют также проводить творческие лаборатории и занятия со студентами.

В 2024 году Театру кукол исполнится 95 лет. Главным подарком к его юбилею станет капитальный ремонт фасада и большого зрительного зала в рамках нацпроекта «Культура».

В этом году в театре уже отремонтировали кровлю и заменили окна центрального витража на средства областного бюджета.

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Фото: unsplash