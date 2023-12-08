«Погружение в сказку»: авторы «Тайны старого дома» рассказали подробнее о нижегородском спектакле

Центр театрального мастерства представит новый спектакль-сказку «Тайна старого дома». Это семейная постановка в формате бродилки. Прямо сейчас проходит подготовка семейной сказки. Премьера — 20 декабря. Рассказываем о проекте словами его создателей.
Спектакль «Тайна старого дома» рассказывает историю мастера-игрушника и его дочери.
Александр Никитин
режиссер
«Формат бродилки выбран неслучайно: мы хотим, чтобы гости почувствовали себя непосредственными участниками событий, которые помогут героям понять друг друга. После спектакля они унесут с собой ощущение того, что каждый человек уникален и к нему просто нужно прислушаться. Тогда мир другого станет понятнее и наполнит волшебством твой собственный мир», — говорит режиссер Александра Никитина.
Ильдар Хуснуллин
режиссер
«Бродилка подразумевает иммерсивное действо. Так достигается эффект погружения и ощущения важности своего присутствия здесь и сейчас. Подкрепляют это трогательная история, красивый свет, атмосферная музыка и декорации.
Петр Вяткин
Автор пьесы
«Каждое произведение искусства — это не только творчество, но и исследование сегодняшнего дня, сегодняшних нас с помощью художественных средств. В нашем случае это одновременно трогательная и весёлая история о крестьянах кустарях конца 19 века, которые сталкиваются с трудностями. И помочь им вызвалось само волшебство!».
Евгений Пыхтин
Художественный руководитель ЦТМ
«Этот спектакль — о том, как сохранить в душе надежду на волшебство. Кажется, что с опытом мы утрачиваем способность чувствовать искреннюю радость. Но все равно очень хотим праздника в душе и вокруг. Наш спектакль погрузит не только детей и подростков, но и взрослых в состояние путешествия и предвкушения сказки»..
Даты проведения спектакля: 20 декабря — 8 января.
Центр театрального мастерства, улица Варварская, 32
18+
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Фото: предоставлено организаторами
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