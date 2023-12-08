«Погружение в сказку»: авторы «Тайны старого дома» рассказали подробнее о нижегородском спектакле

Художественный руководитель ЦТМ

«Этот спектакль — о том, как сохранить в душе надежду на волшебство. Кажется, что с опытом мы утрачиваем способность чувствовать искреннюю радость. Но все равно очень хотим праздника в душе и вокруг. Наш спектакль погрузит не только детей и подростков, но и взрослых в состояние путешествия и предвкушения сказки»..