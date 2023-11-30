18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

«Легенда о драконе» и «Щелкунчик»: что смотреть в нижегородских театрах в декабре и январе

Поделиться:

Новый театральный сезон во всю раскрывается в Нижнем и радует нижегородцев классическими постановками и премьерами. Рассказываем, куда пойти, какую программу выбрать и какие спектакли смотреть этой зимой.

 

предоставлено организаторами

Премьера «Золотого ключика» в Оперном

В нижегородском оперном театре покажут премьеру «Золотого ключика» Вайнберга в постановке хореографа Алессандро Каггеджи.

Над созданием спектакля работает уже знакомая нижегородцам команда:

  • дирижер-постановщик – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Федор Леднев;
  • художник-постановщик – также лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Сергей Илларионов;
  • художник по свету — Константин Бинкин, видеохудожник — Игорь Домашкевич.

Хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи создал новую, современную историю приключений Буратино.

Премьерные показы пройдут 30 ноября,1, 2 и 3 декабря.

6+

 

предоставлено организаторами

Новогоднее представление «Легенда о драконе»

Театр «Преображение» порадует зрителей ярким новогодним представлением «Легенда о драконе».

В далекой-далекой стране в священной бамбуковой роще обитают двенадцать могущественных зверей. Каждый год один из них становится покровителем Земли. И вот наступает черед самого сильного из них - дракона, но случается непредвиденное и зверей похищают! А это значит, что дракон не вступит в свои права, Новый год не наступит и время остановится…

После спектакля детей ждет игровая программа у новогодней елки.

23-29 декабря и 3-7 января

4+

 

 

unsplash

Новогодний спектакль в ЦТМ

ЦТМ в январские праздники покажет новый спектакль-сказку «Тайна старого дома». Это семейная постановка в формате бродилки.

С 20 декабря 8 января покажут волшебную историю о мастере игрушек и его дочери, в доме которых живут духи. Они создают волшебство и охраняют покой семьи, оставаясь незаметными.

Каждый из духов — со своим характером, и все они хотят помочь пожилому мастеру устроить праздник в доме. Делать это они будут вместе со зрителями.

3+

 

архив редакции

Классика в оперном

В январские праздники в нижегородском театре оперы и балета покажут «Щелкунчика».

Балет «Щелкунчик» — красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика.

С 21 декабря по 6 января.

0+

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 


 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: