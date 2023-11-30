«Легенда о драконе» и «Щелкунчик»: что смотреть в нижегородских театрах в декабре и январе

Новогодний спектакль в ЦТМ

ЦТМ в январские праздники покажет новый спектакль-сказку «Тайна старого дома». Это семейная постановка в формате бродилки.

С 20 декабря 8 января покажут волшебную историю о мастере игрушек и его дочери, в доме которых живут духи. Они создают волшебство и охраняют покой семьи, оставаясь незаметными.

Каждый из духов — со своим характером, и все они хотят помочь пожилому мастеру устроить праздник в доме. Делать это они будут вместе со зрителями.

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