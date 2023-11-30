«Легенда о драконе» и «Щелкунчик»: что смотреть в нижегородских театрах в декабре и январе

Новый театральный сезон во всю раскрывается в Нижнем и радует нижегородцев классическими постановками и премьерами. Рассказываем, куда пойти, какую программу выбрать и какие спектакли смотреть этой зимой.
Премьера «Золотого ключика» в Оперном
В нижегородском оперном театре покажут премьеру «Золотого ключика» Вайнберга в постановке хореографа Алессандро Каггеджи.
Над созданием спектакля работает уже знакомая нижегородцам команда:
- дирижер-постановщик – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Федор Леднев;
- художник-постановщик – также лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Сергей Илларионов;
- художник по свету — Константин Бинкин, видеохудожник — Игорь Домашкевич.
Хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи создал новую, современную историю приключений Буратино.
Премьерные показы пройдут 30 ноября,1, 2 и 3 декабря.
6+
Новогоднее представление «Легенда о драконе»
Театр «Преображение» порадует зрителей ярким новогодним представлением «Легенда о драконе».
В далекой-далекой стране в священной бамбуковой роще обитают двенадцать могущественных зверей. Каждый год один из них становится покровителем Земли. И вот наступает черед самого сильного из них - дракона, но случается непредвиденное и зверей похищают! А это значит, что дракон не вступит в свои права, Новый год не наступит и время остановится…
После спектакля детей ждет игровая программа у новогодней елки.
23-29 декабря и 3-7 января
4+
Новогодний спектакль в ЦТМ
ЦТМ в январские праздники покажет новый спектакль-сказку «Тайна старого дома». Это семейная постановка в формате бродилки.
С 20 декабря 8 января покажут волшебную историю о мастере игрушек и его дочери, в доме которых живут духи. Они создают волшебство и охраняют покой семьи, оставаясь незаметными.
Каждый из духов — со своим характером, и все они хотят помочь пожилому мастеру устроить праздник в доме. Делать это они будут вместе со зрителями.
3+
Классика в оперном
В январские праздники в нижегородском театре оперы и балета покажут «Щелкунчика».
Балет «Щелкунчик» — красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика.
С 21 декабря по 6 января.
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