Новогодний спектакль в ЦТМ

С 20 декабря 8 января покажут волшебную историю о мастере игрушек и его дочери, в доме которых живут духи. Они создают волшебство и охраняют покой семьи, оставаясь незаметными.

Каждый из духов — со своим характером, и все они хотят помочь пожилому мастеру устроить праздник в доме. Делать это они будут вместе со зрителями.

«Мир сказки оживет в жанрах сторителлинга, театра предмета и театра звука. Мы сочиним свои мелодии, которые помогут раскрыть сюжет и создать волшебную атмосферу из простых вещей. А рассказывая истории, научимся лучше выражать свои чувства и понимать друг друга», — отмечает команда проекта.

Сценарий оригинальный и создан специально для ЦТМ.

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Фото: unsplash