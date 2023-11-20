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Театр

«Лебединое озеро» с сестрами Авериными: рассказываем, где его покажут в Нижнем

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В преддверии Нового года в «Нагорном» представят театрализованное гимнастическое шоу «Лебединое озеро» с нижегородскими гимнастками Диной и Ариной Авериными.

 

Шоу соберет звезд гимнастики и акробатики, ведущие детско-юношеские спортивные и творческие коллективы, а также артистов и музыкантов Нижнего.

Для зрителей приготовили знакомую историю борьбы темных и светлых сил в новом прочтении.

16 декабря в 18:00 и 17 декабря в 16:00

просп. Гагарина, 29
  

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Фото: архив редакции

 

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