«Лебединое озеро» с сестрами Авериными: рассказываем, где его покажут в Нижнем

В преддверии Нового года в «Нагорном» представят театрализованное гимнастическое шоу «Лебединое озеро» с нижегородскими гимнастками Диной и Ариной Авериными.
Шоу соберет звезд гимнастики и акробатики, ведущие детско-юношеские спортивные и творческие коллективы, а также артистов и музыкантов Нижнего.
Для зрителей приготовили знакомую историю борьбы темных и светлых сил в новом прочтении.
16 декабря в 18:00 и 17 декабря в 16:00
просп. Гагарина, 29
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Фото: архив редакции
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