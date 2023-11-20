«Лебединое озеро» с сестрами Авериными: рассказываем, где его покажут в Нижнем

Шоу соберет звезд гимнастики и акробатики, ведущие детско-юношеские спортивные и творческие коллективы, а также артистов и музыкантов Нижнего.

Для зрителей приготовили знакомую историю борьбы темных и светлых сил в новом прочтении.

16 декабря в 18:00 и 17 декабря в 16:00

просп. Гагарина, 29

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Фото: архив редакции