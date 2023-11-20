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Театр

Японскую трагедию Пуччини покажут в «Рекорде»

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24 ноября в «Рекорде» пройдет спецпоказ фильма «Мадам Баттерфляй». Японскую трагедию Пуччини покажут в постановке Андреаса Хомоки. Киноленту можно будет увидеть на итальянском языке с русскими субтитрами.

 

Режиссер Андреас Хомоки — худрук Цюрихской оперы — вместе со своим коллективом воссоздает на озере атмосферу Японии в изящных декорациях Майкла Ливайна.

Партия Чио-Чио-сан — Барно Исматуллаева.

Японская гейша выходит замуж за американского лейтенанта Пинкертона. Но моряк вскоре уезжает обратно на родину. Перед нами разворачивается столкновение миров и культур: Пинкертон считает себя свободным от обязательств и у себя дома женится на американке. Но Баттерфляй ждет его целых три года. Пинкертон возвращается уже с новой женой, и Чио-Чио-сан остается только один выход.

Вход свободный, по регистрации на сайте.

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Фото: архив редакции

 

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