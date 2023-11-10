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Театр

Премьера «Золотого ключика» в Оперном

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30 ноября в нижегородском оперном театре покажут премьеру «Золотого ключика» Вайнберга в постановке хореографа Алессандро Каггеджи.

 

Над созданием спектакля работает уже знакомая нижегородцам команда:

  • дирижер-постановщик – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Федор Леднев;
  • художник-постановщик – также лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Сергей Илларионов;
  • художник по свету — Константин Бинкин, видеохудожник — Игорь Домашкевич.

Хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи создал новую, современную историю приключений Буратино.

 

«Для меня одна из главных тем — свобода. Каждый из нас так или иначе ищет свободу в своей жизни: духовную, творческую, или даже финансовую. Если мы можем слушать, любить и доверять друг другу, то мечта о свободе становится реальностью. Да, балет основан на сказке Толстого, но он создан для нашего поколения digital natives, существующего в мире гаджетов и технологий. Такого Золотого Ключика зрители еще никогда не видели!», — рассказал хореограф-постановщик.

Премьерные показы пройдут 30 ноября,1, 2 и 3 декабря.

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Фото: предоставлено организаторами

 

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