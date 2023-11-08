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Театр

Премьера «Дон Жуана» в «Комедiи»

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На сцене нижегородского театра «Комедiя» — премьера комедии Мольера «Дон Жуан».

 

Над спектаклем работает молодая команда творцов:

  • Режиссер-постановщик – Владимир Киммельман
  • Художник-постановщик, художник по костюмам – Алексей Осипов
  • Композитор – Родион Аверьянов
  • Художник по свету – Арсений Гуров
  • Хореограф – Михаил Захаров
  • Музыкальный руководитель – Маргарита Кузнецова

В этой интерпретации режиссер Владимир Киммельман предлагает увидеть в Дон Жуане художника, ищущего свой недостижимый идеал. А еще художника, для которого тесны правила и рамки. Отрицая их, он ищет новизны, чтобы узнать, находит ли он их в итоге, стоит прийти на премьеру.

В ролях: Дмитрий Ерин, Александр Калугин, Юлия Палагина, Илья Попенков, Максим Михалев, Игорь Михельсон, Алена Щеблева, Юлия Лыкова.

11 ноября в 18:00.

Нижний Новгород, улица Грузинская, 23
  

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Фото: unsplash

 

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