Премьера «Дон Жуана» в «Комедiи»

На сцене нижегородского театра «Комедiя» — премьера комедии Мольера «Дон Жуан».
Над спектаклем работает молодая команда творцов:
- Режиссер-постановщик – Владимир Киммельман
- Художник-постановщик, художник по костюмам – Алексей Осипов
- Композитор – Родион Аверьянов
- Художник по свету – Арсений Гуров
- Хореограф – Михаил Захаров
- Музыкальный руководитель – Маргарита Кузнецова
В этой интерпретации режиссер Владимир Киммельман предлагает увидеть в Дон Жуане художника, ищущего свой недостижимый идеал. А еще художника, для которого тесны правила и рамки. Отрицая их, он ищет новизны, чтобы узнать, находит ли он их в итоге, стоит прийти на премьеру.
В ролях: Дмитрий Ерин, Александр Калугин, Юлия Палагина, Илья Попенков, Максим Михалев, Игорь Михельсон, Алена Щеблева, Юлия Лыкова.
11 ноября в 18:00.
Нижний Новгород, улица Грузинская, 23
16+
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Фото: unsplash
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