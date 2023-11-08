Премьера «Дон Жуана» в «Комедiи»

Над спектаклем работает молодая команда творцов:

Режиссер-постановщик – Владимир Киммельман

Художник-постановщик, художник по костюмам – Алексей Осипов

Композитор – Родион Аверьянов

Художник по свету – Арсений Гуров

Хореограф – Михаил Захаров

Музыкальный руководитель – Маргарита Кузнецова

В этой интерпретации режиссер Владимир Киммельман предлагает увидеть в Дон Жуане художника, ищущего свой недостижимый идеал. А еще художника, для которого тесны правила и рамки. Отрицая их, он ищет новизны, чтобы узнать, находит ли он их в итоге, стоит прийти на премьеру.

В ролях: Дмитрий Ерин, Александр Калугин, Юлия Палагина, Илья Попенков, Максим Михалев, Игорь Михельсон, Алена Щеблева, Юлия Лыкова.

11 ноября в 18:00.

Нижний Новгород, улица Грузинская, 23

16+

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Фото: unsplash