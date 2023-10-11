Танцевальный перформанс в ЦТМ

11 октября актеры Павел Алехин и Полина Зырянова представят новую танцевальную работу «Вальсирующие» в Центре театрального мастерства.
Танцевальный перфоманс состоит из серии новелл, которые повествуют о современном человеке, его поисках смысла жизни, свободы и любви в череде испытаний.
По стилю «Вальсирующие» близки к технике Physical theatre, так как актеры, которые еще и режиссеры-постановщики, рассказывают истории посредством танца, музыки и тишины.
Напомним, Павел Алехин — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».
|Варварская ул., 32
11 октября в 19:00
12+
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