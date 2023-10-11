Танцевальный перформанс в ЦТМ

Танцевальный перфоманс состоит из серии новелл, которые повествуют о современном человеке, его поисках смысла жизни, свободы и любви в череде испытаний.

По стилю «Вальсирующие» близки к технике Physical theatre, так как актеры, которые еще и режиссеры-постановщики, рассказывают истории посредством танца, музыки и тишины.