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Театр

Танцевальный перформанс в ЦТМ

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11 октября актеры Павел Алехин и Полина Зырянова представят новую танцевальную работу «Вальсирующие» в Центре театрального мастерства.

Танцевальный перфоманс состоит из серии новелл, которые повествуют о современном человеке, его поисках смысла жизни, свободы и любви в череде испытаний.

По стилю «Вальсирующие» близки к технике Physical theatre, так как актеры, которые еще и режиссеры-постановщики, рассказывают истории посредством танца, музыки и тишины.

Напомним, Павел Алехин — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».

Варварская ул., 32

11 октября в 19:00
12+
  
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