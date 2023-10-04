Зрителю нужно только открыть уши и глаза: столичный режиссер Сергей Новиков об «Онегине»

У многих есть представление о Евгении Онегине, сформированное, часто, еще в школе. Может быть, вам бы хотелось, чтобы зритель оставил стереотипы, входя в зрительный зал?

Если на спектакль придёт подготовленный зритель, то для режиссёра это счастье. Такая публика без подсказок в программке поймёт, где литературный оригинал, а где особенности этой конкретной постановки. Но если вы до сих пор читали только саму книгу, но еще не слушали оперу, то главным откровением для вас, конечно, станет музыка Чайковского. Потому что отношение композитора к героям является очень личным: Чайковский видел и слышал Татьяну, Онегина, Ленского именно такими, и положил это увиденное и услышанное в своей фантазии на ноты. Его образы могут отличаться от стереотипных. Прежде всего, главный герой – Онегин. Именно концепцию Чайковского мы хотим развить в нашей версии. Поэтому, если прямо отвечать на ваш вопрос, то зрителю не надо ни от чего избавляться, нужно только открыть уши и глаза.

В новом Онегине нас ждут 2 важных отличия от классической версии. Первое – это другое время действия. Расскажите, почему вы приняли такое решение, что оно даст спектаклю?

Пушкин не указал точного времени действия романа. Инструкция по этому поводу есть только в одном из писем Чайковского – 20-е годы XIX века.

В композиции оперы есть между картинами скачок во времени на несколько лет, когда Онегин немотивированно «возвращается из дальних странствий». Мы переносим действие на 20 лет назад: на рубеж XVIII и XIX столетий, когда Павла I на престоле сменяет император Александр. Это не только смена веков, но и перемена в государственном устройстве: то что было запрещено при Павле становится можно при Александре, который, взойдя на трон, сообщил придворным о возврате к обычаям Екатерины Великой: «Будет как при бабушке». Это крайне важный контекст, который руководит логикой поступков Онегина. Во-первых, он получает возможность вернуться в столицу. А во-вторых, увидев при дворе Татьяну, обоснованно питает надежду, что она, даже будучи замужем, ответит ему взаимностью, ведь в екатерининских обычаях фаворитизма это было чуть ли не нормой.