Зрителю нужно только открыть уши и глаза: столичный режиссер Сергей Новиков об «Онегине»

Столичный режиссер Сергей Новиков вернулся в родной город, чтобы поставить в Нижегородском театре имени А.С. Пушкина оперу Чайковского «Евгений Онегин». Название в афише, правда, немного отличается от привычного – просто «Онегин», что дает зрителю понять – его ждет новое прочтение классического сюжета. Поговорили с постановщиком о том – для чего он поменял историю, и стоит ли влюбляться в артистов оперы.
У многих есть представление о Евгении Онегине, сформированное, часто, еще в школе. Может быть, вам бы хотелось, чтобы зритель оставил стереотипы, входя в зрительный зал?
Если на спектакль придёт подготовленный зритель, то для режиссёра это счастье. Такая публика без подсказок в программке поймёт, где литературный оригинал, а где особенности этой конкретной постановки. Но если вы до сих пор читали только саму книгу, но еще не слушали оперу, то главным откровением для вас, конечно, станет музыка Чайковского. Потому что отношение композитора к героям является очень личным: Чайковский видел и слышал Татьяну, Онегина, Ленского именно такими, и положил это увиденное и услышанное в своей фантазии на ноты. Его образы могут отличаться от стереотипных. Прежде всего, главный герой – Онегин. Именно концепцию Чайковского мы хотим развить в нашей версии. Поэтому, если прямо отвечать на ваш вопрос, то зрителю не надо ни от чего избавляться, нужно только открыть уши и глаза.
В новом Онегине нас ждут 2 важных отличия от классической версии. Первое – это другое время действия. Расскажите, почему вы приняли такое решение, что оно даст спектаклю?
Пушкин не указал точного времени действия романа. Инструкция по этому поводу есть только в одном из писем Чайковского – 20-е годы XIX века.
В композиции оперы есть между картинами скачок во времени на несколько лет, когда Онегин немотивированно «возвращается из дальних странствий». Мы переносим действие на 20 лет назад: на рубеж XVIII и XIX столетий, когда Павла I на престоле сменяет император Александр. Это не только смена веков, но и перемена в государственном устройстве: то что было запрещено при Павле становится можно при Александре, который, взойдя на трон, сообщил придворным о возврате к обычаям Екатерины Великой: «Будет как при бабушке». Это крайне важный контекст, который руководит логикой поступков Онегина. Во-первых, он получает возможность вернуться в столицу. А во-вторых, увидев при дворе Татьяну, обоснованно питает надежду, что она, даже будучи замужем, ответит ему взаимностью, ведь в екатерининских обычаях фаворитизма это было чуть ли не нормой.
Интересно! Второй новый сюжетный поворот связан с Ленским, который остаётся жив. Не будем раньше времени просить подробностей о том, как это происходит, поговорим о том, как это раскрывает образ Онегина как верного друга?
У Евгения есть такой текст: «Наедине с своей душой я недоволен сам собой. Над этой страстью робкой, нежной я слишком пошутил небрежно». То есть Петр Ильич уже в либретто сам вложил раскаяние Онегина в связи с его желанием «взбесить порядком» Ленского, ухаживая за Ольгой.
Мы знаем, что Евгений желает исправить свою собственную ошибку: «Не рассмеяться ль нам пока не обагрилася рука, не разойтись ли полюбовно?» Но в традиции постановок сделать этого не может. В нашем спектакле он спасает своего друга. Причем ради этого жертвует многим: идёт на преступление, как следствие – теряет карьеру, положение в свете, отношения с Татьяной… Да это другой поворот в повествовании. Но звучит музыка Чайковского от первой до последней ноты. И наше действие максимально (мне кажется, что абсолютно, но зрителям будет виднее) соответствует этой гениальной музыке.
Расскажите, как идёт работа над постановкой? Довольны ли вы нижегородской труппой, о которой в последнее время мы стали слышать все чаще и чаще! Какие перед артистами ставились задачи?
Для меня Нижний Новгород – родной город. А дома, как известно, и стены помогают. Мне работать в Нижнем – одно удовольствие. Художник по декорациям – Саша Купалян – тоже нижегородец. Сценография у нас историческая. Местами можно даже сказать роскошная, никакого немецкого минимализма. Это будет полноценный костюмный спектакль
«Евгений Онегин» - опера, которая в нашем театре ставится уже 11 раз. Солисты, хор, балет, оркестр – все уже исполняли эту музыку не по разу. Поэтому мне кажется, что для артистов действовать в костюмах XVIII-XIX веков, но вместе с тем попробовать что-то новое – задача тоже интересная.
В молодых звёзд нижегородской оперы легко влюбиться! Есть в этом своё очарование – передавать букеты, встречать у служебного входа. К тому же, это создаёт особую энергию в зале. Как вы считаете, стоит влюбляться в артистов, очаровываться талантом?
Артисты – такие создания, которым необходимо признание. Это такая профессия. Им жизненно необходим обмен энергиями со зрителями в зале. Если вы приходите на своего любимого певца или певицу, то это для них дополнительная мощная мотивация делиться с вами своим искусством. Я помню, когда приходил в наш театр в 1989-1990 годах - конце перестройки - и на сцене иногда было больше людей, чем в зале… Это был период кризиса в стране, развала экономики, помню, как музыканты оркестра после спектакля ехали «таксовать», чтобы прокормить семью…
Сейчас наоборот – мы видим у людей большой запрос на талантливые спектакли, на качественное российское кино. Поэтому приглашаю всех в наш родной Нижегородский театр оперы и балета имени А.С.Пушкина, мы вас очень-очень ждём!
Премьера оперы «Онегин» состоится 12-15 октября.
Текст: Анна Лобова
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Фото: предоставлены героем
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