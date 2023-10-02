Театрализованный «Культурный код» «Рекорде»

Будущие специалисты в сфере культуры расскажут, сможет ли Искусственный интеллект полностью прочувствовать глубину человеческой души. А еще способен ли он создавать шедевры в литературе, музыке и живописи.

Перед началом концерта участники смогут своими глазами увидеть роботов, которые покажут свое мастерство в рукоделии, пении, танце, игре на музыкальных инструментах.

А уже в зрительном зале познакомятся с основателем компании «Художественные технологии» — Сергеем Вороновым. Он покажет новые модели своих роботов и раскроет тайну культурного кода.

12+





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции