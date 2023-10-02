Театрализованный «Культурный код» «Рекорде»

12 октября Центре культуры «Рекорд» покажут театрализованный концерт «Культурный код». Для создания атмосферы будущего разработаны футажи и видео, помогая погрузить зрителя в атмосферу происходящего.
Будущие специалисты в сфере культуры расскажут, сможет ли Искусственный интеллект полностью прочувствовать глубину человеческой души. А еще способен ли он создавать шедевры в литературе, музыке и живописи.
Перед началом концерта участники смогут своими глазами увидеть роботов, которые покажут свое мастерство в рукоделии, пении, танце, игре на музыкальных инструментах.
А уже в зрительном зале познакомятся с основателем компании «Художественные технологии» — Сергеем Вороновым. Он покажет новые модели своих роботов и раскроет тайну культурного кода.
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)