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Театр

Театрализованный «Культурный код» «Рекорде»

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12 октября Центре культуры «Рекорд» покажут театрализованный концерт «Культурный код». Для создания атмосферы будущего разработаны футажи и видео, помогая погрузить зрителя в атмосферу происходящего.

 

Будущие специалисты в сфере культуры расскажут, сможет ли Искусственный интеллект полностью прочувствовать глубину человеческой души. А еще способен ли он создавать шедевры в литературе, музыке и живописи.

Перед началом концерта участники смогут своими глазами увидеть роботов, которые покажут свое мастерство в рукоделии, пении, танце, игре на музыкальных инструментах.

А уже в зрительном зале познакомятся с основателем компании «Художественные технологии» — Сергеем Вороновым. Он покажет новые модели своих роботов и раскроет тайну культурного кода.

12+


 

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Фото: архив редакции

 

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