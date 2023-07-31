Опубликована программа первого этапа театрального фестиваля «Специфик»

Программа фестиваля разделена на три смысловые части: «Текст в городе», «Эксперимент» и «Город как арт-пространство». В рамках первого блока «Текст в городе» в течение первого уикенда зрители увидят:

«Сад» (стадион «Водник») — 4-6 августа

в интерпретации режиссера Филиппа Гуревича «Вишневый сад» предстанет в виде коллажа из текстов, в котором персонажи одноименной пьесы будут появляться подобно фантомам. В пространстве стадиона прозвучат вечные вопросы и размышления о том, что значит жить прошлым и как быть открытым к миру, когда он так жесток?

«В Москву» (Трамвай №2) — 4, 5 и 6 августа

кольцевой маршрут трамвая №2 станет местом действия для переосмысления классического сюжета. Режиссер Денис Парамонов сохраняет текст Чехова и описанные в нем обстоятельства и вместе с художницей Марией Кукушкиной (Вацей) помещает зрителей в пространство вагона с плановыми остановками, где герои и зрители действуют заодно.

«Река» (остров у Стрелки) — 4, 5 и 6 августа

спектакль перенесет зрителей на необитаемый остров в буквальном смысле: режиссер Кирилл Заборихин ставит «Реку» на кусочке суши в окружении Волги.

7 августа в 20:00 на Стрелке в рамках фестиваля пройдет специальный показ трехактного перформанса «Три закона Ньютона» от лаборатории физического театра «Монолог лаб» от режиссеров Игоря Шаройко, Марины Херолянц, Александра Горчилина и продюсера Инны Ганс.

Вход на фестиваль по билетам и регистрациям.

18+.







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Фото: unsplash