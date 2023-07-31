Опубликована программа первого этапа театрального фестиваля «Специфик»

Первый фестиваль site-specific спектаклей от Центра театрального мастерства пройдет в Нижнем в два этапа: 4-6 и 11-13 августа. В программе первых театральных выходных — спектакли в разных городских локациях: на стадионе «Водник», по ходу маршрута трамвая №2, на острове у Стрелки и других.
Программа фестиваля разделена на три смысловые части: «Текст в городе», «Эксперимент» и «Город как арт-пространство». В рамках первого блока «Текст в городе» в течение первого уикенда зрители увидят:
«Сад» (стадион «Водник») — 4-6 августа
- в интерпретации режиссера Филиппа Гуревича «Вишневый сад» предстанет в виде коллажа из текстов, в котором персонажи одноименной пьесы будут появляться подобно фантомам. В пространстве стадиона прозвучат вечные вопросы и размышления о том, что значит жить прошлым и как быть открытым к миру, когда он так жесток?
«В Москву» (Трамвай №2) — 4, 5 и 6 августа
- кольцевой маршрут трамвая №2 станет местом действия для переосмысления классического сюжета. Режиссер Денис Парамонов сохраняет текст Чехова и описанные в нем обстоятельства и вместе с художницей Марией Кукушкиной (Вацей) помещает зрителей в пространство вагона с плановыми остановками, где герои и зрители действуют заодно.
«Река» (остров у Стрелки) — 4, 5 и 6 августа
- спектакль перенесет зрителей на необитаемый остров в буквальном смысле: режиссер Кирилл Заборихин ставит «Реку» на кусочке суши в окружении Волги.
7 августа в 20:00 на Стрелке в рамках фестиваля пройдет специальный показ трехактного перформанса «Три закона Ньютона» от лаборатории физического театра «Монолог лаб» от режиссеров Игоря Шаройко, Марины Херолянц, Александра Горчилина и продюсера Инны Ганс.
Вход на фестиваль по билетам и регистрациям.
18+.
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Фото: unsplash
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