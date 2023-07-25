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Театр

Премьера «Сыграть в Горького» в Нижнем

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«Заповедные кварталы» представят новый спектакль «Сыграть в Горького» в пятницу, 28 июля. Это новый иммерсивный проект, где участники увидят личность Максима Горького через фрагменты и образы реальности писателя, а главное — через собственный опыт.

 

В недавно отреставрированном доме на улице Славянской, 4 развернется спектакль с элементами игры, аудио-визуальной инсталляции и интерактива.

Герои будут исследовать феномен личности Горького и яркие моменты из его жизни.

Начало в 18:30.

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Фото: предоставлено организаторами

 

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