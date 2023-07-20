Показы спектаклей проекта «Из области» от ЦТМ

В эти выходные в Городце пройдет праздник города. Город также станет площадкой для креативных зон и показов спектаклей проекта «Из области» от ЦТМ. Его цель — сохранять и развивать культуру малых городов через современное искусство.
Участники проекта исследовали города, погружались в культуру и быт.
22 июля команда представит результаты работы. Зрители увидят три спектакля о Лысковском, Городецком и Воскресенском районах.
Регистрации на спектакли:
- Красота по-городецки — вход свободный
- Жить-да-быть — регистрация здесь
- Туннельное видение — регистрация здесь
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Фото: unsplash
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