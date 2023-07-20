Ссылка дня: музыканты, графики, перформеры могут отправить заявки на участие в фестивале «СПЕЦИФИК»

Итогом станут показы трех экспериментальных работ, придуманных и поставленных участниками совместно с тьюторами для фестиваля.

Тьюторы лаборатории:

Ангелина Мигранова и Родион Сабиров — тотальные художники, неоднократные номинанты Всероссийской Национальной Премии «Золотая маска», одни из универсальных художников на театральной сцене.

Так, лаборатория предполагает общие встречи участников и тьюторов, а также индивидуальные семинары и репетиции, которые помогут в постановке экспериментальной работы.

Команда проекта ждет не только актеров и режиссеров, но и музыкантов, графиков, фото- и видеохудожников, представителей стрит-арта, перформеров, драматургов, хореографов.

Заявки необходимо отправить до 22 июля.

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