Театральный фестиваль от ЦТМ

Программу фестиваля разделят на три смысловые части: «Текст в городе», «Эксперимент» и «Город как арт-пространство».

Центральным событием станет блок «Текст в городе». Режиссеры Филипп Гуревич, Владимир Данай и другие представят шесть site specific спектаклей в значимых для города пространствах.

Второй блок — «Эксперимент» будет посвящен Нижнему Новгороду глазами местных жителей. Они воплотят свои театральные идеи под кураторством профессионалов после отбора в опен-колле.

В третьем блоке «Город как арт-пространство» выстроят взаимодействие зрителей с пространством города через локальные коды: ландшафт, гастрономию и стрит-арт.

18+





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash