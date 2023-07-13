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Театр

Театральный фестиваль от ЦТМ

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В Нижнем пройдет первый фестиваль site specific спектаклей от Центра театрального мастерства. 4–6 и 11–13 августа на площадках представят проекты, призванные расширить представления о современном театре. Темы фестиваля — драматургические тексты и экспериментальный театр в пространстве неочевидных городских локаций.

 

Программу фестиваля разделят на три смысловые части: «Текст в городе», «Эксперимент» и «Город как арт-пространство».

Центральным событием станет блок «Текст в городе». Режиссеры Филипп Гуревич, Владимир Данай и другие представят шесть site specific спектаклей в значимых для города пространствах.

Второй блок — «Эксперимент» будет посвящен Нижнему Новгороду глазами местных жителей. Они воплотят свои театральные идеи под кураторством профессионалов после отбора в опен-колле.

В третьем блоке «Город как арт-пространство» выстроят взаимодействие зрителей с пространством города через локальные коды: ландшафт, гастрономию и стрит-арт.

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Фото: unsplash

 

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