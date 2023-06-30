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Театр

Спектакль-концерт «Рождение человека»

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Фестиваль искусств «Горький +» откроется спектаклем «Рождение человека» в нижегородском оперном театре. 6 июля соединится творчество Горького и композитора Грига.

Произведение читают артисты театра и кино — Евгений Миронов и Александра Урсуляк. В этот на сцену выйдет ансамбль «Комонь» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Кроме того, по билету на спектакль гости смогут посетить лекцию «Проблемы горьковской мифологии» 6 июля в 18:00 в фойе театра.

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Фото: фотобанк

 

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