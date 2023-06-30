Спектакль-концерт «Рождение человека»

Фестиваль искусств «Горький +» откроется спектаклем «Рождение человека» в нижегородском оперном театре. 6 июля соединится творчество Горького и композитора Грига.
Произведение читают артисты театра и кино — Евгений Миронов и Александра Урсуляк. В этот на сцену выйдет ансамбль «Комонь» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Кроме того, по билету на спектакль гости смогут посетить лекцию «Проблемы горьковской мифологии» 6 июля в 18:00 в фойе театра.
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Фото: фотобанк
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