Спектакль-концерт «Рождение человека»

Произведение читают артисты театра и кино — Евгений Миронов и Александра Урсуляк. В этот на сцену выйдет ансамбль «Комонь» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Кроме того, по билету на спектакль гости смогут посетить лекцию «Проблемы горьковской мифологии» 6 июля в 18:00 в фойе театра.

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Фото: фотобанк