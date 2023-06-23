Фестиваль искусств «Горький +»

Зрители смогут увидеть спектакли «Рождение человека» и «Отец», концерты «Горький в музыке» и «Горький И Ницше», спектакль-концерт «Солнце над островом Капри», спектакль-променад «Изергиль».

А также пройдет премьерный показ спектакля московского Театра на Бронной «Дачники на Бали» в постановке Константина Богомолова.

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