С 6 по 9 июля в Нижнем пройдет фестиваль искусств «Горький +». В программе — более 70 мероприятий: концерты, спектакли, выставки, лекции и кинопоказы.
Зрители смогут увидеть спектакли «Рождение человека» и «Отец», концерты «Горький в музыке» и «Горький И Ницше», спектакль-концерт «Солнце над островом Капри», спектакль-променад «Изергиль».
А также пройдет премьерный показ спектакля московского Театра на Бронной «Дачники на Бали» в постановке Константина Богомолова.
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