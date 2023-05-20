Программа последнего уикенда фестиваля «Карабас»

Программа:



«Азбука», 5+

Театр Т

20 мая в 12:00



«Дневник Робинзона», 8+

Театр «Студия–Т»

20 мая в 17:00



«Вафельное сердце», 8+

Творческое объединение 9

21 мая в 12:00



А в кафе Monica и Юла все выходные сладкие спешлы.



Билеты здесь.

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Фото: архив организаторов