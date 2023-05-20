Развлечения Театр News Театр 20 мая, 2023 Программа последнего уикенда фестиваля «Карабас» Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Последние выходные фестиваля детских театров «Карабас» в ЦТМ. Рассказываем, на что сходить с детьми. Программа:«Азбука», 5+Театр Т20 мая в 12:00«Дневник Робинзона», 8+Театр «Студия–Т»20 мая в 17:00«Вафельное сердце», 8+Творческое объединение 921 мая в 12:00А в кафе Monica и Юла все выходные сладкие спешлы.Билеты здесь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: архив организаторов Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 20 мая, 2023 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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