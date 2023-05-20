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Театр

Программа последнего уикенда фестиваля «Карабас»

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Последние выходные фестиваля детских театров «Карабас» в ЦТМ. Рассказываем, на что сходить с детьми.

Программа:

«Азбука», 5+
Театр Т
20 мая в 12:00

«Дневник Робинзона», 8+
Театр «Студия–Т»
20 мая в 17:00

«Вафельное сердце», 8+
Творческое объединение 9
21 мая в 12:00

А в кафе Monica и Юла все выходные сладкие спешлы.

Билеты здесь.

 

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Фото: архив организаторов

 

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