В «Комедiи» представят премьеру «Женитьбы»

Режиссер-постановщик Вадим Данцигер перенес действия произведения в начало XX века, а в сюжет добавил больше мистических деталей.

В ролях: Алина Гобярите, Екатерина Соколова, Алена Щеблева, Иван Гапонов, Александр Калугин, Андрей Голошапов, Игорь Михельсон, Михаил Булатов, Дмитрий Кальгин и Светлана Тюльпанова.

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