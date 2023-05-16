«Фестиваль трех юбилеев» в Нижнем

Марафон искусств пройдет в Нижегородской филармонии с 27 по 31 мая — программа объединит классическое и современное искусство. Ее посвятят юбилейным датам Сергея Рахманинова, Федора Шаляпина и Максима Горького.
- 27 мая — масштабные духовные произведения Рахманинова «Всенощное бдение» и «Колокола»
- 28 мая — драма «На Дне» на сцене театра драмы имени Горького
- 29 мая — Федор Шаляпин в исполнении лучших басов Мариинского театра
- 30 мая — литературно-музыкальный вечер «Истории любви» в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы»
- 31 мая — сольный концерт Дениса Мацуева
Подробности здесь.
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Фото: Никита Духник
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