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«Фестиваль трех юбилеев» в Нижнем

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Марафон искусств пройдет в Нижегородской филармонии с 27 по 31 мая — программа объединит классическое и современное искусство. Ее посвятят юбилейным датам Сергея Рахманинова, Федора Шаляпина и Максима Горького.

 

  • 27 мая — масштабные духовные произведения Рахманинова «Всенощное бдение» и «Колокола»
  • 28 мая — драма «На Дне» на сцене театра драмы имени Горького
  • 29 мая — Федор Шаляпин в исполнении лучших басов Мариинского театра
  • 30 мая — литературно-музыкальный вечер «Истории любви» в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы»
  • 31 мая — сольный концерт Дениса Мацуева

Подробности здесь.

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Фото: Никита Духник

 

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