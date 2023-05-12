Аудиоспектакль «17 скетчей о городе» пройдет в Нижнем

Аудиоспектакль пройдет по главным улицам и тайным дворам города.

Участники прослушают реальные истории от имени трех разных нижегородок. Маршрут программы напрямую связан с моментами из детства и юности, которые героини переживали вместе с городом в 1990-2000-е годы, и что изменилось за это время.

Аудиогид дополнен небольшими справками про дома и улицы.

Узнать о старте проекта можно будет — здесь, советуем следить.

12+

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Фото: архив организаторов