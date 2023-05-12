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Театр

Постановку «Терезин-квартет» снова покажут в Пакгаузах

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В прошлом году прошла мировая премьера спектакля «Терезин-квартет». 12 и 13 мая у нижегородцев будет возможность увидеть четыре одноактных балета снова. В их основе — сочинения чешских композиторов, отправленных в концентрационный лагерь Терезиенштадт. Это Эрвин Шульхоф, Гидеон Кляйн, Павел Хаас и Ханс Краса. Даже в неволе, они продолжали писать музыку.

 

Над постановкой работали известные постановщики, лауреаты театральных премий Алессандро Каггеджи, Александр Сергеев, Максим Петров и Татьяна Баганова.

Автор идеи — художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

Подробности — на сайте Оперного театра.


 

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Фото: соцсети

 

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