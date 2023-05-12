Постановку «Терезин-квартет» снова покажут в Пакгаузах

В прошлом году прошла мировая премьера спектакля «Терезин-квартет». 12 и 13 мая у нижегородцев будет возможность увидеть четыре одноактных балета снова. В их основе — сочинения чешских композиторов, отправленных в концентрационный лагерь Терезиенштадт. Это Эрвин Шульхоф, Гидеон Кляйн, Павел Хаас и Ханс Краса. Даже в неволе, они продолжали писать музыку.