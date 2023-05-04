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Счастливые премьерные дни в «Преображении»

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Премьерный спектакль «Счастливый день» по пьесе Островского покажут 20 и 21 мая в театре «Преображение». Рассказываем, о чем постановка и почему ее обязательно нужно посмотреть в 2023 году.

В этом году отмечают 200-летие со дня рождения Александра Николаевича Островского. Заслуженный артист России, режиссер Андрей Ярлыков вдохновился этим событием и решил поставить одну из пьес великого драматурга на сцене нижегородского театра музыкально-пластической драмы.

«Счастливый день» не настолько известное произведение автора, как, например, «Гроза» или «Бесприданница». Поэтому оно воспринимается свежо, при этом обладает всеми достоинствами классики.

Сюжет разворачивается в захолустном городке. В многодетной семье две старшие дочери мечтают изменить свои скучные жизни. А к папеньке нагрянула ревизия, которая грозит отставкой и нищетой. Актеры театра приглашают зрителей узнать, чем кончится эта история - получится девушкам изменить жизни, а их папеньке избежать отставки или нет.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта»
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Фото: предоставлено пресс-службой театра «Преображение»

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