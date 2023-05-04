Счастливые премьерные дни в «Преображении»

В этом году отмечают 200-летие со дня рождения Александра Николаевича Островского. Заслуженный артист России, режиссер Андрей Ярлыков вдохновился этим событием и решил поставить одну из пьес великого драматурга на сцене нижегородского театра музыкально-пластической драмы.

«Счастливый день» не настолько известное произведение автора, как, например, «Гроза» или «Бесприданница». Поэтому оно воспринимается свежо, при этом обладает всеми достоинствами классики.

Сюжет разворачивается в захолустном городке. В многодетной семье две старшие дочери мечтают изменить свои скучные жизни. А к папеньке нагрянула ревизия, которая грозит отставкой и нищетой. Актеры театра приглашают зрителей узнать, чем кончится эта история - получится девушкам изменить жизни, а их папеньке избежать отставки или нет.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта»

12+