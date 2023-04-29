В Нижнем запускают театральный проект «Из области»

Проект проходит в несколько этапов:

первый — удаленное исследование городов с привлечением краеведов, режиссеров, драматургов и художников

— удаленное исследование городов с привлечением краеведов, режиссеров, драматургов и художников второй — экспедиции, погружение в быт и культуру городов

— экспедиции, погружение в быт и культуру городов третий — лаборатории, в которых примут участие режиссеры и местные жители

Экспедиции и показы пройдут в трех важных центрах. Среди возможных территорий-участников Городец, Арзамас, Воскресенское, Павлово, Лукояново и Васильсурск.

Сейчас команда проекта ищет художников, композиторов, хореографов, видео-артистов, а также перформанс-артистов и специалистов новых медиа.

Отправить заявку на участие можно до 10 мая.







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Фото: архив организаторов