В Нижнем запускают театральный проект «Из области»

Команда Центра театрального мастерства запускает уникальный театрально-исследовательский проект «Из области». Приглашенные режиссеры и их команды отправятся в экспедицию по трем городам Нижегородской области, чтобы создать спектакли по мотивам жизни этих территорий. Премьерные показы — 25 июня, 1 и 2 июля.
Проект проходит в несколько этапов:
- первый — удаленное исследование городов с привлечением краеведов, режиссеров, драматургов и художников
- второй — экспедиции, погружение в быт и культуру городов
- третий — лаборатории, в которых примут участие режиссеры и местные жители
Экспедиции и показы пройдут в трех важных центрах. Среди возможных территорий-участников Городец, Арзамас, Воскресенское, Павлово, Лукояново и Васильсурск.
Сейчас команда проекта ищет художников, композиторов, хореографов, видео-артистов, а также перформанс-артистов и специалистов новых медиа.
Отправить заявку на участие можно до 10 мая.
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Фото: архив организаторов
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