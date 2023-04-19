Центр театрального мастерства запускает open-call

Участники станут частью творческой лаборатории в одном из населенных пунктов, в рамках которой целую неделю будут осваивать различные пространства малых городов, привлекать к работе местных культурных резидентов и изучать ментальность жителей.

Совместно с местными авторами участники будут работать над созданием арт-объектов, перформансов и эскиза будущего спектакля в городах, которые выбраны для проекта в 2023 году.

Отправить заявку на участие можно до 10 мая по ссылке.

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Фото: архив организаторов