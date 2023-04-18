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Театр

Открыта продажа билетов на «Комедiя-ФЕСТ»

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С 1 по 9 июня в нижегородском театре «Комедiя» пройдет фестиваль «Комедiя-ФЕСТ». Публикуем программу.

 

Афиша:

1 июня:

  • 18:30  — Н.В.Гоголь, «Женитьба» / 16+ / Совершенно невероятное событие в 2-х действиях (Большая сцена театра «Комедiя»)
  • Режиссер – Ирина Зубжицкая

2 июня:

  • 18:30 — О.Никифорова, «#Люблюнемогу» / 16+ / Альманах историй о любви (Большая сцена театра «Комедiя»)
  • Режиссер - Георгий Сурков

3 июня:

  • 12:00 — У.Шекспир, «Много шума из ничего» / 12+ / Комедия (сцена нижегородского ТЮЗа)
  • Режиссер – Алексей Логачев
  • 18:30 — У.Шекспир, «Ночь любовных помешательств» / 12+ (Большая сцена театра «Комедiя»)
  • Режиссер – Даниил Безносов

4 июня:

  • 18:30 — У.Шекспир, «Ромео и Джульетта» / 12+ / Трагикомедия (Большая сцена театра «Комедiя»)
  • Режиссер – Алексей Золотовицкий

5 июня:

  • 18:30 — А. Красильщик «Давай поедем в Уналашку» / 6+ / Очень важное расследование (Большая сцена театра «Комедiя»)
  • Режиссер - Никита Трофимов

6 июня:

  • 18:30 — У. Шекспир, «Много шума из ничего» / 16+ / Комедия (Большая сцена театра «Комедiя»)
  • Режиссер – Анна Горушкина

7 июня:

  • 18:30 — Д.Салимзянов, «Дуры мы, дуры!» / Новогодняя комедия (Большая сцена театра «Комедiя»)
  • Режиссер – Надежда Ковалева

8 июня:

  • 18:30 — Э.Севела, «Моня Цацкес – знаменосец» Дом Актера (ул.Пискунова, 10)
  • Режиссер – Олег Липовецкий
  • 19:00 — Творческий вечер Анны Ардовой (ул.Алексеевская, 7)

9 июня:

  • 17:00-18:00 – Подведение итогов и церемония награждения
  • 19:00 — А.П.Чехов «Вишневый сад. Комедия» Большая сцена театра «Комедiя»
  • Режиссер – Юрий Муравицкий
  • 21:30 – Вечер, посвященный закрытию фестиваля.

Подробности здесь


 

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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»


 

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