Открыта продажа билетов на «Комедiя-ФЕСТ»

С 1 по 9 июня в нижегородском театре «Комедiя» пройдет фестиваль «Комедiя-ФЕСТ». Публикуем программу.
Афиша:
1 июня:
- 18:30 — Н.В.Гоголь, «Женитьба» / 16+ / Совершенно невероятное событие в 2-х действиях (Большая сцена театра «Комедiя»)
- Режиссер – Ирина Зубжицкая
2 июня:
- 18:30 — О.Никифорова, «#Люблюнемогу» / 16+ / Альманах историй о любви (Большая сцена театра «Комедiя»)
- Режиссер - Георгий Сурков
3 июня:
- 12:00 — У.Шекспир, «Много шума из ничего» / 12+ / Комедия (сцена нижегородского ТЮЗа)
- Режиссер – Алексей Логачев
- 18:30 — У.Шекспир, «Ночь любовных помешательств» / 12+ (Большая сцена театра «Комедiя»)
- Режиссер – Даниил Безносов
4 июня:
- 18:30 — У.Шекспир, «Ромео и Джульетта» / 12+ / Трагикомедия (Большая сцена театра «Комедiя»)
- Режиссер – Алексей Золотовицкий
5 июня:
- 18:30 — А. Красильщик «Давай поедем в Уналашку» / 6+ / Очень важное расследование (Большая сцена театра «Комедiя»)
- Режиссер - Никита Трофимов
6 июня:
- 18:30 — У. Шекспир, «Много шума из ничего» / 16+ / Комедия (Большая сцена театра «Комедiя»)
- Режиссер – Анна Горушкина
7 июня:
- 18:30 — Д.Салимзянов, «Дуры мы, дуры!» / Новогодняя комедия (Большая сцена театра «Комедiя»)
- Режиссер – Надежда Ковалева
8 июня:
- 18:30 — Э.Севела, «Моня Цацкес – знаменосец» Дом Актера (ул.Пискунова, 10)
- Режиссер – Олег Липовецкий
- 19:00 — Творческий вечер Анны Ардовой (ул.Алексеевская, 7)
9 июня:
- 17:00-18:00 – Подведение итогов и церемония награждения
- 19:00 — А.П.Чехов «Вишневый сад. Комедия» Большая сцена театра «Комедiя»
- Режиссер – Юрий Муравицкий
- 21:30 – Вечер, посвященный закрытию фестиваля.
Подробности здесь.
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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»
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