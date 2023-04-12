Событийная программа в Нижнем к 200-летию Островского

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Александра Островского. Публикуем событийную программу в Нижнем.
В Нижегородской библиотеке имени Ленина открыта выставка «Колумб Замоскворечья». Там представили прижизненные книги писателя, иллюстрированные издания пьес и дневниковые записи. В одной из них запечатлен образ Нижнего.
Вход свободный.
12 апреля в фойе драмтеатра откроется выставка «Персонажи произведений Островского в спектаклях Нижегородского театра драмы. Костюмы». А 16 апреля на сцене драмтеатра покажут комедию «Правда — хорошо, а счастье лучше».
В Нижегородском камерном театре оперы и музыкальной комедии имени Степанова 22 и 23 апреля покажут премьеру — мюзикл по пьесе «Бесприданница».
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