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Театр

Детские театры России съедутся на фестиваль в Нижнем

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С 13 по 21 мая в Нижнем пройдет фестиваль негосударственных театров для детей «Карабас». В честь своего десятилетия проект меняет формат и расширяет географию. В 2023 году он будет проходить не только в Москве, но и в Нижнем, на площадке «Центра Театрального Мастерства».

 

«Карабас» - это первый в России фестиваль независимых театров для детей, а его основная особенность — это камерная атмосфера.

Три режиссера — Александра Ловянникова, Юлия Беляева и Антон Морозов — создадут и представят зрителям эскизы по современным пьесам в разных жанрах и форматах. По итогам лаборатории один из них будет доработан до полномасштабного спектакля и войдет в репертуар ЦТМ.

Подробную афишу проекта можно найти здесь.


 

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Фото: архив организаторов

 

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