Детские театры России съедутся на фестиваль в Нижнем

«Карабас» - это первый в России фестиваль независимых театров для детей, а его основная особенность — это камерная атмосфера.

Три режиссера — Александра Ловянникова, Юлия Беляева и Антон Морозов — создадут и представят зрителям эскизы по современным пьесам в разных жанрах и форматах. По итогам лаборатории один из них будет доработан до полномасштабного спектакля и войдет в репертуар ЦТМ.

Подробную афишу проекта можно найти здесь.





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Фото: архив организаторов