В ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Сотворившая чудо»

Зрители увидят историю девочки, которые не может слышать и видеть окружающих. Ее гувернантке Энн удалось обучить девочку ручной азбуке — языку глухих.

В основе — реальная история. Элен Келлер — первый слепоглухой человек, который смог получить высшее образование.

Показы пройдут 8 и 25 апреля.

12+



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