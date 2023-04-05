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Театр

В ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Сотворившая чудо»

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На сцене ТЮЗа представят постановку режиссера Алексея Логачева. Спектакль по пьесе Уильяма Гибсона расскажет о судьбах двух женщин — Элен Келлер и ее учительницы Энн Салливан.

 

Зрители увидят историю девочки, которые не может слышать и видеть окружающих. Ее гувернантке Энн удалось обучить девочку ручной азбуке — языку глухих.

В основе — реальная история. Элен Келлер — первый слепоглухой человек, который смог получить высшее образование.

Показы пройдут 8 и 25 апреля.

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