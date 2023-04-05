В ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Сотворившая чудо»

На сцене ТЮЗа представят постановку режиссера Алексея Логачева. Спектакль по пьесе Уильяма Гибсона расскажет о судьбах двух женщин — Элен Келлер и ее учительницы Энн Салливан.
Зрители увидят историю девочки, которые не может слышать и видеть окружающих. Ее гувернантке Энн удалось обучить девочку ручной азбуке — языку глухих.
В основе — реальная история. Элен Келлер — первый слепоглухой человек, который смог получить высшее образование.
Показы пройдут 8 и 25 апреля.
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)