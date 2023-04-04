Скандальную пьесу XIX века в пластическом прочтении покажут в театре «Преображение»

Премьеру «Мисс Юлии» по мотивам пьесы Августа Стриндберга покажут на сцене театра «Преображение» 12 апреля и 13 мая. Это хореографическая драма о запретной страсти и социальном неравенстве. Мы подглядели за предпремьерными репетициями. Теперь рассказываем и показываем, что услышали и увидели.