Скандальную пьесу XIX века в пластическом прочтении покажут в театре «Преображение»

Премьеру «Мисс Юлии» по мотивам пьесы Августа Стриндберга покажут на сцене театра «Преображение» 12 апреля и 13 мая. Это хореографическая драма о запретной страсти и социальном неравенстве. Мы подглядели за предпремьерными репетициями. Теперь рассказываем и показываем, что услышали и увидели.
Режиссер-хореограф Маша Лутошкина адаптировала под современный пластический театр скандальную пьесу конца XIX века шведского драматурга Августа Стриндберга и поставила яркий пластический спектакль с участием молодых артистов театра «Преображение». Елена Наумкина исполняет роль мисс Юлии, Сергей Ткачев - лакея Жана, а Екатерина Чилингарашвили - кухарки Кристины.
По сюжету, дочь аристократа мисс Юлия безрассудно увлекается своим лакеем Жаном. И несмотря на то, что он помолвлен с кухаркой Кристиной, вторгается в их отношения. Режиссер размышляет, способна ли слепая страсть пошатнуть границы сословий и заставить забыть об обязательствах?
Зрители старше 18 лет смогут поразмышлять на эту тему вместе с режиссером и артистами 12 апреля и 13 мая в 18:30. Все подробности здесь.
Фото: предоставлены пресс-службой театра «Преображение»
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