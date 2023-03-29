Нижегородка Наталия Ляскова стала лауреатом Премии МХТ Чехова

Солистка Пермского театра оперы и балета меццо-сопрано Наталия Ляскова стала лауреатом Премии Художественного театра. Нижегородка стала лауреатом в номинации «Опера».
В Международный день театра в МХТ имени Чехова главными героями были все виды искусств. По решению жюри одной из лауреатов Премии Художественного театра в номинации «Опера» стала:
- Наталия Ляскова — партия Юдит. «Замок герцога Синяя Борода».
Увидеть и услышать Наталию в Нижнем Новгороде можно уже 6 апреля в партии Графини в опере «Пиковая дама».
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Фото: архив организаторов
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