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Нижегородка Наталия Ляскова стала лауреатом Премии МХТ Чехова

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Солистка Пермского театра оперы и балета меццо-сопрано Наталия Ляскова стала лауреатом Премии Художественного театра. Нижегородка стала лауреатом в номинации «Опера».

 

В Международный день театра в МХТ имени Чехова главными героями были все виды искусств. По решению жюри одной из лауреатов Премии Художественного театра в номинации «Опера» стала:

  • Наталия Ляскова — партия Юдит. «Замок герцога Синяя Борода».

Увидеть и услышать Наталию в Нижнем Новгороде можно уже 6 апреля в партии Графини в опере «Пиковая дама». 

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Фото: архив организаторов

 

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