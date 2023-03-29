Нижегородка Наталия Ляскова стала лауреатом Премии МХТ Чехова

В Международный день театра в МХТ имени Чехова главными героями были все виды искусств. По решению жюри одной из лауреатов Премии Художественного театра в номинации «Опера» стала:

Наталия Ляскова — партия Юдит. «Замок герцога Синяя Борода».

Увидеть и услышать Наталию в Нижнем Новгороде можно уже 6 апреля в партии Графини в опере «Пиковая дама».

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Фото: архив организаторов