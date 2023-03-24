Нижегородский оперный театр в Московской филармонии

Артисты Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина исполнили оперу К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии 21 марта. Рассказываем и показываем, как это было.
Нижегородские артисты представили концертное исполнение оперы в стенах Московской филармонии. При этом вышли за рамки формата и зрители смогли полностью погрузиться в «Орфея и Эвридику», насладиться некоторыми элементами оригинальной постановки. Например, запоминающимися костюмами, которые создали Ольга и Елена Бекрицкие, визуальной проекцией и световыми решениями.
Дарью Телятникову в роли Орфея, Татьяну Иващенко в роли Эвридики, Лилию Гайсину в роли Амура, хор Нижегородского театра оперы и балета, оркестр La Voce Strumentale под управлением главного дирижера театра Дмитрия Синьковского трижды вызывали на бис.
Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования России: «Очень приятно, что теперь в Москве можно все чаще увидеть выступления Нижегородского театра оперы и балета. Поздравляю коллектив театра с таким успехом, потрясающее выступление! Я слежу за афишей и стараюсь не пропускать премьеры и в апреле очень надеюсь попасть на «Пиковую даму», которую перенесли на сцену Нижегородского оперного из Большого театра. Спасибо Алексею Трифонову и коллективу театра».
Алексей Трифонов, художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета: «Второй раз за этот год артисты Нижегородской оперы выходят на знаковую для всех музыкантов России сцену. Это большое достижение. В наших ближайших гастрольных планах: выступление с концертом в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, концерт в Московском зале Зарядье 20 июня и на Дягилевском фестивале в Перми в конце июня».
Посмотреть запись исполнения оперы «Орфей и Эридика» в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии можно здесь.
Фото: Олег Сингареев
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