Нижегородский оперный театр в Московской филармонии

Дарью Телятникову в роли Орфея, Татьяну Иващенко в роли Эвридики, Лилию Гайсину в роли Амура, хор Нижегородского театра оперы и балета, оркестр La Voce Strumentale под управлением главного дирижера театра Дмитрия Синьковского трижды вызывали на бис.

Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования России: «Очень приятно, что теперь в Москве можно все чаще увидеть выступления Нижегородского театра оперы и балета. Поздравляю коллектив театра с таким успехом, потрясающее выступление! Я слежу за афишей и стараюсь не пропускать премьеры и в апреле очень надеюсь попасть на «Пиковую даму», которую перенесли на сцену Нижегородского оперного из Большого театра. Спасибо Алексею Трифонову и коллективу театра».