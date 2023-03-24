В нижегородском театре драмы премьера «Саша, привет!»

Главный герой — преподаватель Московского университета современного искусства и культуры Сергей Фролов. Действие происходит в будущем, где персонаж должен ответить смертной казнью за свои действия.

Режиссер-постановщик — лауреат «Золотой маски» Анатолий Праудин.

Частично артисты будут играть за кулисами, многие события — транслироваться на экраны, будто через камеру наблюдения.

Успевайте за билетами.

18+





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети