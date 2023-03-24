В нижегородском театре драмы премьера «Саша, привет!»

Премьера в драмтеатре «Саша, привет!» пройдет уже сегодня, 24 марта. Спектакль поставили по новому одноименному роману Дмитрия Данилова.
Главный герой — преподаватель Московского университета современного искусства и культуры Сергей Фролов. Действие происходит в будущем, где персонаж должен ответить смертной казнью за свои действия.
Режиссер-постановщик — лауреат «Золотой маски» Анатолий Праудин.
Частично артисты будут играть за кулисами, многие события — транслироваться на экраны, будто через камеру наблюдения.
Успевайте за билетами.
18+
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Фото: соцсети
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