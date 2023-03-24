18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В нижегородском театре драмы премьера «Саша, привет!»

Поделиться:

Премьера в драмтеатре «Саша, привет!» пройдет уже сегодня, 24 марта. Спектакль поставили по новому одноименному роману Дмитрия Данилова.

 

Главный герой — преподаватель Московского университета современного искусства и культуры Сергей Фролов. Действие происходит в будущем, где персонаж должен ответить смертной казнью за свои действия.

Режиссер-постановщик — лауреат «Золотой маски» Анатолий Праудин.

Частично артисты будут играть за кулисами, многие события — транслироваться на экраны, будто через камеру наблюдения.

Успевайте за билетами.

18+


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: