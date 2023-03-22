«Ночь театров» в Нижнем

Традиционно 25 марта в Нижнем пройдет акция «Ночь театров». Публикуем программу и рассказываем, что и где можно посетить в этот день.
Нижегородский театр кукол:
- 16:00–18:00 — творческие встречи с заслуженными артистами РФ Александром Носовым и Евгением Храмовым
- 16:45–18:45 — мастер-классы по изготовлению театральной куклы
- 20:00 — показ спектакля «Как старик трижды смерть обманул»
Театр «Вера»:
- фотовыставка «Точка съемки: театр "Вера"»
- 17:30 — спектакль «Картофельный суп»
Регистрация по телефону +7(987) 745-55-21.
Нижегородский театр драмы имени Горького:
- 22:00/22:30/23:00 — три сеанса иммерсивной прогулки «Открытие»
ЦТМ:
- 23:00 — концерт ведущих актеров ЦТМ
Регистрация по телефону: (831) 413-44-06.
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение:
- 15:00 — мастер-класс режиссера и актера Сергея Топкова
Регистрация по телефону: (831) 245-12-54
Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина:
- 20:45 — лекция начальника парикмахерского цеха театра Маргариты Беляковой о гриме Федора Шаляпина
- 22:00 — концерт в Пакгаузах
Нижегородский театр юного зрителя:
- 20:00 — театральная игра «Брейн-ринг»
Регистрация в качестве участника и зрителя.
Учебный театр театрального училища имени Евстигнеева:
- 22:00 — спектакль «Затейники»
Регистрация по телефону (831) 419-24-37.
Театр кукол «Мабу»:
- 18:00 — экскурсия в мир театра и показ интерактивного спектакля «Маленькое чудо»
Театр «На Счастливой»:
- 20:00 — детективная игра «Театральная мафия»
Регистрация по телефону: (831) 422-25-36.
Количество мест на все мероприятия ограничено. Успевайте.
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