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Театр

«Ночь театров» в Нижнем

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Традиционно 25 марта в Нижнем пройдет акция «Ночь театров». Публикуем программу и рассказываем, что и где можно посетить в этот день.

 

Нижегородский театр кукол:

  • 16:00–18:00 — творческие встречи с заслуженными артистами РФ Александром Носовым и Евгением Храмовым
  • 16:45–18:45 — мастер-классы по изготовлению театральной куклы
  • 20:00 — показ спектакля «Как старик трижды смерть обманул»

Регистрация.

Театр «Вера»:

  • фотовыставка «Точка съемки: театр "Вера"»
  • 17:30 — спектакль «Картофельный суп»

Регистрация по телефону +7(987) 745-55-21.

Нижегородский театр драмы имени Горького:

  • 22:00/22:30/23:00 — три сеанса иммерсивной прогулки «Открытие»

Регистрация.

ЦТМ:

  • 23:00 — концерт ведущих актеров ЦТМ

Регистрация по телефону: (831) 413-44-06.

Театр музыкально-пластической драмы «Преображение:

  • 15:00 — мастер-класс режиссера и актера Сергея Топкова

Регистрация по телефону: (831) 245-12-54

Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина:

  • 20:45 — лекция начальника парикмахерского цеха театра Маргариты Беляковой о гриме Федора Шаляпина
  • 22:00 — концерт в Пакгаузах

Регистрация.

Нижегородский театр юного зрителя:

  • 20:00 — театральная игра «Брейн-ринг»

Регистрация в качестве участника и зрителя.

Учебный театр театрального училища имени Евстигнеева:

  • 22:00 — спектакль «Затейники»

Регистрация по телефону (831) 419-24-37.

Театр кукол «Мабу»:

  • 18:00 — экскурсия в мир театра и показ интерактивного спектакля «Маленькое чудо»

Регистрация.

Театр «На Счастливой»:

  • 20:00 — детективная игра «Театральная мафия»

Регистрация по телефону: (831) 422-25-36.

Количество мест на все мероприятия ограничено. Успевайте. 

 

 

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