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Театр

Премьера «Семи ужинов» в «Комедiи»

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26 марта в нижегородском театре пройдет премьера романтической комедии «Семь ужинов».

 

Спектакль поставлен по киносценарию Алексея Зюзина для фильма «Семь ужинов».

В ролях: Марина Вязьмина, Валерий Кондратьев, Андрей Голошапов, Алена Баранова, Мария Оболенская, Николай Пономарев, Игорь Михельсон, Евгений Пыхтин, Ольга Коновалова, Иван Гапонов, Александр Калугин, Антон Седов, Максим Михалёв, Алина Гобярите и Дмитрий Кальгин.

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Фото: сообщество театра в соцсетях


 

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