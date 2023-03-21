Премьера «Семи ужинов» в «Комедiи»

Спектакль поставлен по киносценарию Алексея Зюзина для фильма «Семь ужинов».

В ролях: Марина Вязьмина, Валерий Кондратьев, Андрей Голошапов, Алена Баранова, Мария Оболенская, Николай Пономарев, Игорь Михельсон, Евгений Пыхтин, Ольга Коновалова, Иван Гапонов, Александр Калугин, Антон Седов, Максим Михалёв, Алина Гобярите и Дмитрий Кальгин.

16+





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Фото: сообщество театра в соцсетях



