Постановку о Вертинском покажут в Нижнем

Александр Вертинский — певец и композитор, киноактер и поэт. Многие его знают по романсам Танго «Магнолия», «Кокаинетка» и «Жил я шумно и весело».

В Нижнем представят его историю, наполненную болью, страданиями, надеждой, славой и восторгом.

Главная роль в спектакле у Константина Кибардина — он исполнит романсы под фортепианную музыку Александра Кондаурова.

Гостей ждут:

19 марта — Маяковка, 10 (Рождественская, 10)

23 марта — ЦТМ (Варварская, 32)

18+



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