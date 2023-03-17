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Театр

Постановку о Вертинском покажут в Нижнем

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Вокально-драматический спектакль о великом русском артисте-эмигранте покажут в ЦТМ и «Маяковке».

 

Александр Вертинский — певец и композитор, киноактер и поэт. Многие его знают по романсам Танго «Магнолия», «Кокаинетка» и «Жил я шумно и весело».

В Нижнем представят его историю, наполненную болью, страданиями, надеждой, славой и восторгом.

Главная роль в спектакле у Константина Кибардина — он исполнит романсы под фортепианную музыку Александра Кондаурова.

Гостей ждут:

  • 19 марта — Маяковка, 10 (Рождественская, 10)
  • 23 марта — ЦТМ (Варварская, 32)

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