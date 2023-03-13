«Орфей и Эвридика» снова в пакгаузах

В этой постановке соединяется музыка эпохи барокко и новаторский подход, неземные костюмы, созданные Ольгой и Еленой Бекрицкими, теневой театр и современное искусство.

Напомним, это первая постановка оперы Глюка в Нижнем. Музыку исполнит оркестр театра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского.

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18+





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