«Орфей и Эвридика» снова в пакгаузах

С 16 по 19 марта в Пакгаузах на Стрелке снова прозвучит опера Глюка «Орфей и Эвридика».
автор фото — Александр Мерзляков
В этой постановке соединяется музыка эпохи барокко и новаторский подход, неземные костюмы, созданные Ольгой и Еленой Бекрицкими, теневой театр и современное искусство.
Напомним, это первая постановка оперы Глюка в Нижнем. Музыку исполнит оркестр театра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского.
Подробности здесь.
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