«Шинель» Гоголя покажут в современном прочтении

19 марта в «Кинофактуре» пройдет показ Гоголевской «Шинели», пересказанной Асей Волошиной.
Блеск и нищета Петербурга, мистика и фантасмагория, танец реальности и наваждений. Что такое «Шинель» сегодня? Тихая повесть о том, как на маленького чиновника обрушились козни огромного мира? Или захватывающий блокбастер о борьбе сверхъестественных сил за душу самого кроткого героя русской литературы?
Автор пытается найти ответ на вопрос, что же будет с человеком, если отобрать у него мечту.
12+
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Фото: сайт организаторов
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