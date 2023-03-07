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«Шинель» Гоголя покажут в современном прочтении

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19 марта в «Кинофактуре» пройдет показ Гоголевской «Шинели», пересказанной Асей Волошиной.

 

Блеск и нищета Петербурга, мистика и фантасмагория, танец реальности и наваждений. Что такое «Шинель» сегодня? Тихая повесть о том, как на маленького чиновника обрушились козни огромного мира? Или захватывающий блокбастер о борьбе сверхъестественных сил за душу самого кроткого героя русской литературы?

Автор пытается найти ответ на вопрос, что же будет с человеком, если отобрать у него мечту.

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Фото: сайт организаторов

 

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