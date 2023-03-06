В Нижнем покажут премьеру «Каменного гостя»

Премьера спектакля «Каменный гость» пройдет 7 марта. Пьеса входит в цикл «Маленьких трагедий» Пушкина. Он создавал их в период «Болдинской осени» в 1830 году. На глазах зрителей оживет поэтическая легенда о Дон Жуане и его возлюбленной Доне Анне.