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Театр

В Нижнем покажут премьеру «Каменного гостя»

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Премьера спектакля «Каменный гость» пройдет 7 марта. Пьеса входит в цикл «Маленьких трагедий» Пушкина. Он создавал их в период «Болдинской осени» в 1830 году. На глазах зрителей оживет поэтическая легенда о Дон Жуане и его возлюбленной Доне Анне.

 

Известный классический сюжет о запретной любви, чрезмерной гордыне и неминуемом возмездии можно будет увидеть в режиссерской трактовке Елены Османовой и художественном прочтении Елены Тихомировой.

Билеты можно приобрести, используя «Пушкинскую карту».

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Фото: сайт тетра

 

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